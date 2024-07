Paes tem 49%, contra 13% de Ramagem e 7% de Tarcísio Motta, aponta Quaest

Pesquisa Quaest sobre as intenções de voto para a Prefeitura do Rio mostra o prefeito Eduardo Paes (PSD) com larga vantagem, totalizando 49%. Em segundo, aparece Delegado Ramagem (PL), com 13%, seguido de Tarcísio Motta (PSOL), com 7%. A margem de erro é 3% para mais ou para menos. Com isso, Ramagem e Tarcísio aparecem tecnicamente empatados.

Pela primeira vez, o levantamento incluiu outros pré-candidatos do Rio. Mesmo com esse cenário, o candidato à reeleição ganharia no primeiro turno. Cyro Garcia (PSTU) e Rodrigo Amorim (União Brasil) atingiram 3% cada; Juliete Pantoja (UP), tem 2%, mesmo percentual de Marcelo Queiroz (PP). Também na corrida, Carol Sponza (Novo) e Dani Balbi (PCdoB) pontuaram 1%. Henrique Simoned (PCO) não pontuou. O total de indecisos chega a 4%, e o de brancos, nulos e que não iriam votar a 15%.

Confira:

Eduardo Paes (PSD): 49%

Alexandre Ramagem (PL): 13%

Tarcísio Motta (PSOL): 7%

Cyro Garcia (PSTU): 3%

Rodrigo Amorim (União): 3%

Juliete Pantoja (UP): 2%

Marcelo Queiroz (PP): 2%

Carol Sponza (Novo): 1%

Dani Balbi (PCdoB): 1%

Henrique Simonard (PCO): 0%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não pretendem votar: 15%

Segundo cenário

Em outro cenário, com menos candidatos, Paes tem 52%, oscilando um ponto para cima em comparação com a última pesquisa, de junho. Atrás, vêm Ramagem, que passou de 11% para 14%; Tarcísio, que foi de 8% para 10%; e Queiroz, que se manteve com 2%.

A pesquisa entrevistou 1.104 eleitores de 16 anos ou mais, presencialmente, no Rio de Janeiro, de 19 e 22 de julho.

Continua após a publicidade

Voto feminino, escolaridade e religião

No recorte da intenção de votos de mulheres, o prefeito alcança 51%, contra apenas 10% de Ramagem e 8% de Tarcísio. Entre homens, a diferença entre Paes e o pré-candidato do PL cai a 31%. O prefeito também se destaca entre os eleitores com até o ensino fundamental, chegando a 56%, e entre o segmento católico, também com 56%, numa diferença de 43% para Ramagem. Quando se trata do eleitorado evangélico, a diferença é de apenas 20% – Paes tem 41%, e Ramagem, 21%.

Segundo turno

A Quest testou três cenários para o segundo turno. Com Paes e Ramagem, o prefeito, que disputará a reeleição, totaliza 62%, e Ramagem, 25%. Quando o embate é entre o prefeito e Tarcísio, Paes atinge 57%, enquanto o nome do PSOL vai a 24%. Também foi considerada a disputada entre os pré-candidatos do PL e do PSOL: neste caso, os dois aparecem empatados com 32%.