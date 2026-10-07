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Política

Paes segue em campanha às vésperas de definição sobre eleição no TSE

Ex-prefeito diz que quer votos de eleitores de Flávio Bolsonaro (PL)

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 16h32
Um homem branco de óculos e camisa azul clara com broche 55 abraça uma mulher negra sorridente, que o abraça de volta. Ao fundo, um homem negro de jaqueta preta com broche 55 observa, em um ambiente urbano movimentado
Eduardo Paes abraça eleitora na Rocinha em campanha de segundo turno  (Campanha de Eduardo Paes/Divulgação)
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Paes segue em campanha às vésperas de definição sobre eleição no TSE Priorize VEJA no Google

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) segue em campanha de segundo turno para governador enquanto não há definiçao sobre o rumo da eleição no estado. Nesta terça-feira, 7 , ele esteve com a vice, Jane Reis (MDB), e outros aliados na Rocinha, comunidade da Zona Sul onde o candidato recebeu quase 70% dos votos. Lá, acusou Douglas Ruas (PL) e Garotinho (Republicanos) de estarem “mancomunados” e disse que irá atrás de votos de eleitores de Flávio Bolsonaro (PL).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pautou para quinta-feira, 7, o julgamento da situação jurídica de Garotinho, que pediu a retirada do recurso contra o seu indeferimento pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Se a decidão do TSE for pela anulação da votação do ex-governador – que concorreu no domingo sub judice – , haverá retotalização dos votos e poderá ser declarada a vitória de Ruas em primeiro turno.

Paes falou na Rocinha que apoia Lula (PT) e que pretende realizar um comício com o presidente na Baixada Fluminense. Mas disse que não é “vassalo” do petista.  “Não tenham dúvida do meu apoio ao presidente Lula. Eu quero também o voto de quem vota eventualmente no Flávio Bolsonaro. Para eu ganhar a eleição, eu não posso só me restringir ao lado do Lula”, afirmou, ressaltando que sua vice, inclusive, é eleitora de Flávio. “Vai ter gente que vota no Flávio Bolsonaro que vota em mim. E eu quero esse voto.”

Ainda na comunidade da Zona Sul, Paes atacou os adversários: “A candidatura do Garotinho foi colocada pelo PL do Rio de Janeiro. Qualquer crítica era mero teatro. Eles estavam armados desde o início do processo eleitoral”, afirmou o ex-prefeito do Rio. Ruas e Garotinho negam o arranjo.

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Antes do julgamento do TSE, veio à tona que o parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) favorável à retirada do recurso do ex-governador tinha como autor um advogado de Garotinho, segundo metadados do documento. Paes também explorou o assunto nesta terça e retomou o discurso de que Ruas integra o mesmo grupo do ex-governador Cláudio Castro (PL) e do ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar, preso por ligação com o crime organizado.

Na segunda, a agenda do político do PSD foi em cidades do interior onde liderou no primeiro turno.

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Anthony Garotinho
Douglas Ruas
Eduardo Paes
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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