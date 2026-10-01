Paes segue com aposta de primeiro turno em cima da situação de Garotinho

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1, mostra mais uma vez redução na diferença entre as intenções de votos de Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL). Pelos cenários com e sem Garotinho (Republicanos) – que recorre ao TSE do indeferimento do registro de sua candidatura e aparece em terceiro lugar -, há chance de segundo turno no Rio de Janeiro entre os políticos do PSD e do PL. Mas a campanha do ex-prefeito do Rio segue fazendo cálculos que dão esperança de vitória em primeiro turno.

A matemática se baseia na anulação da votação do ex-governador, o que leva a uma outra conta sobre os votos válidos. Considerando os números do Datafolha, que dão Paes com 42%, Ruas com 31% e Garotinho com 7% – o restante soma 9% -, e a exclusão do percentual de Garotinho, o ex-prefeito do Rio chegaria a 51% dos votos válidos.

Garotinho deve concorrer sub judice, porque é pouco provável que o TSE julgue o seu recurso antes de domingo. Sendo assim, a sua votação fica “anulada sub judice”, o que não impede a convocação de um segundo turno. Como esclareceu o TRE, os votos são computados para verificar a necessidade de segundo turno até decisão final do TSE. Mas, entre juristas, há expectativa de que a Corte aprecie rapidamente a situação do ex-governador. Caso seja mantido o indeferimento, Paes poderia ser proclamado eleito – isso se os números assim o favorecerem, já que Ruas vem tentando empurrar a eleição para o dia 25 sem depender de Garotinho.