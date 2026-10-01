Paes segue com aposta de primeiro turno em cima da situação de Garotinho
Campanha faz cálculos de votos válidos sobre os últimos números da corrida no Rio
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1, mostra mais uma vez redução na diferença entre as intenções de votos de Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL). Pelos cenários com e sem Garotinho (Republicanos) – que recorre ao TSE do indeferimento do registro de sua candidatura e aparece em terceiro lugar -, há chance de segundo turno no Rio de Janeiro entre os políticos do PSD e do PL. Mas a campanha do ex-prefeito do Rio segue fazendo cálculos que dão esperança de vitória em primeiro turno.
A matemática se baseia na anulação da votação do ex-governador, o que leva a uma outra conta sobre os votos válidos. Considerando os números do Datafolha, que dão Paes com 42%, Ruas com 31% e Garotinho com 7% – o restante soma 9% -, e a exclusão do percentual de Garotinho, o ex-prefeito do Rio chegaria a 51% dos votos válidos.
Garotinho deve concorrer sub judice, porque é pouco provável que o TSE julgue o seu recurso antes de domingo. Sendo assim, a sua votação fica “anulada sub judice”, o que não impede a convocação de um segundo turno. Como esclareceu o TRE, os votos são computados para verificar a necessidade de segundo turno até decisão final do TSE. Mas, entre juristas, há expectativa de que a Corte aprecie rapidamente a situação do ex-governador. Caso seja mantido o indeferimento, Paes poderia ser proclamado eleito – isso se os números assim o favorecerem, já que Ruas vem tentando empurrar a eleição para o dia 25 sem depender de Garotinho.