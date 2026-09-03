Paes parte para o ataque contra Ruas, que segue se colando a Bolsonaro

A campanha na TV ao governo do Rio esquentou com Eduardo Paes (PSD) subindo o tom dos ataques contra Douglas Ruas (PL). No último programa do ex-prefeito, veiculado na noite de quarta-feira, 2, Ruas é chamado de “príncipe herdeiro” do ex-governador Cláudio Castro (PL), “candidato do Bacellar” (o ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar, que está preso) e “filhinho de papai sem experiência em gestão pública”, classificando de “nepotismo” sua indicação para um cargo de secretário no governo do pai, Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo.

Paes não aparece na edição, que em determinado momento acusa Ruas: “Há oito anos ele só faz uma coisa: enriquecer”, afirma uma apresentadora, após um narrador dizer que ele é dono de empreiteira com rendimento de “15 milhões de reais no ano passado”. Quase todo em tom de vermelho, o programa vai além: “Douglas Rruas é a continuidade dos esquemas de corrupção e de associação ao Comando Vermelho dos seus padrinho políticos”.

Já Douglas Ruas segue em sua campanha na TV com a estratégia de se associar ao bolsonarismo. No programa, ele aparece no lançamento da sua candidatura, no Maracanãzinho, ao lado de Flávio Bolsonaro, candidato a presidente do seu partido, e discursando em cima do slogan do “Rio real”. “Eu sei da responsabilidade que eu tenho, porque o Rio de Janeiro é a casa do presidente Bolsonaro. Eu quero que, quando ele voltar para casa em breve, sinta orgulho da mudança que vamos iniciar”, destacou em sua fala a aliança com Jair Bolsonaro. Em seguida, ele critica Paes para o público no ato. “Tem dinheiro para show da Madonna, para farra de camarote na Sapucaí”, dispara, citando depois o adversário: “No nosso governo vai ter show, mas o protagonista do show não é Madonna nem Eduardo Paes: é você, cidadão do Estado do Rio”.

A expectativa na campanha de Ruas é de que ele também suba o tom contra Paes. Nesta quinta-feira, 3, integrantes do seu círculo se diziam animados com os números da pesquisa AtlasIntel/Estadão, divulgada hoje: apesar da vantagem de Paes, com 43,6%, o presidente da Alerj chega a 27,6% – o percentual é o seu melhor resultado em levantamentos até agora.