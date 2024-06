Paes lidera intenções de voto no Rio com 51%, diz Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 18, mostrou que o prefeito Eduardo Paes (PSD) segue com larga vantagem na corrida pela reeleição na capital fluminense, a cerca de dois meses do início da campanha eleitoral. De acordo com o levantamento, ele tem hoje 51% das intenções de voto, patamar que o levaria a uma vitória ainda no primeiro turno. O segundo colocado, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), marca 11%. Com o apoio explícito de seu principal padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, o parlamentar promete um desempenho melhor.

Além de Paes e Ramagem, o cenário estimulado da pesquisa — que apresenta o nome dos pré-candidatos — traz ainda Tarcísio Motta (PSOL), com 8%; Rodrigo Amorim (União), com 4%; e Marcelo Queiroz (PP), com 2%. Indecisos registraram 4%, enquanto são 20% os que dizem preferir votar branco, nulo ou que não pretendem votar.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, há um cenário de empate técnico a partir do segundo colocado, o que, somado ao grande percentual de eleitores que não escolheram nenhum pré-candidato, abre a margem de mudanças até o período eleitoral.

No cenário espontâneo, em que os eleitores dizem em quem pretendem votar livremente, Paes marca 12%, enquanto Ramagem tem 3%. Outros candidatos foram citados por 2%. E 81% se disseram indecisos.

Influência dos padrinhos

O cenário melhora para Ramagem quando seu nome é associado ao de Bolsonaro. Nesse caso, conforme a pesquisa, ele chega a 29% das intenções de voto. O PL tem buscado deixar clara essa associação e, em inserções partidárias nas últimas semanas, já colocou o parlamentar lado a lado com o ex-presidente.

Paes, por outro lado, com o apoio de um de seus principais aliados políticos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cai quatro pontos percentuais e chega a 47%. A perda traduz o temor que o prefeito tem manifestado, por meio de seus aliados, em ceder o posto de vice em sua chapa para o PT, dada a rejeição do partido no Rio. Ainda assim, nesse cenário, o atual mandatário seguiria levando a disputa ainda no primeiro turno.

O levantamento projeta ainda, porém, que em um eventual segundo turno contra Ramagem, Paes venceria com 57% dos votos contra 27% do bolsonarista.