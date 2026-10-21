Paes lidera atos pró-Lula, enquanto Ruas segue em carreatas por Flávio

Nesta reta final do segundo turno, tanto o governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), quanto o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) seguem em campo em busca de votos para seus presidenciáveis. Paes, que perdeu a corrida ao Palácio Guanabara, tem publicado uma série de vídeos para mostrar os impactos na vida da população de ações em conjunto com o governo Lula (PT) na capital. Fora isso, tem uma agenda de atos pelo petista: nesta quarta-feira, 21, no final da tarde, ele participa da mobilização “Saúde com Lula” na quadra da Unidos da Tijuca, na área central do Rio. Estarão com o ex-prefeito o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o deputado e ex-secretário municipal de Saúde Daniel Soranz. Já Ruas segue desde o começo da campanha de segundo turno na estratégia de percorrer cidades do estado em carreatas e caminhadas pró-Flávio Bolsonaro (PL): nesta quarta, ele passa por Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana e Santo Antônio de Pádua, na região Noroeste.

Paes começou a série de vídeos sobre a reeleição do presidente afirmando não ser petista nem lulista e pedindo um voto “racional” dos eleitores. “Eleição não é sobre paixões”, disse, publicando depois gravações em que fala de parceria com o governo Lula no projeto dos Super Centros de Saúde e no BRT. Na manhã de sexta, ele participa de um encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin, no Bangu Atlético Clube, na Zona Oeste.

Ruas tem pedido a bolsonaristas que tentem virar votos de Lula, conversando com quem preferiu o petista no primeiro turno. Enquanto escala pessoas de confiança para a transição no governo fluminense, o deputado faz campanha para Flávio em municípios do estado em cima de um carro de som, puxando carreatas e motociatas. Para a noite desta quarta, sua equipe divulgou que haverá o “Bloquinho do 22” em Niterói.