Paes fisga partido do vice de Garotinho, que diz ter sido ‘traído’ e mantém apoio a ex-governador

A entrada do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) na corrida pelo Palácio Guanabara continua movimentando a política do Rio. O coronel da reserva Venâncio Moura (DC) foi escolhido para ser vice na chapa do ex-governador, mas o partido dele, o Democracia Cristã, formalizou apoio ao ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), favorito nas pesquisas de intenção de voto. Abandonado pela própria agremiação, o militar disse ter sido traído e afirmou que vai se manter ao lado do ex-governador.

O DC confirmou nesta teça, 28, que vai apoiar Eduardo Paes, após a convenção do partido. “Não insistam. Aqui é aliança política firme”, escreveu o ex-prefeito ao compartilhar nas redes sociais um vídeo com Renato Cozzolino (DC), pré-candidato a deputado federal e um dos manda-chuvas da sigla.

A aliança pegou o coronel de surpresa. De acordo com o próprio Moura, o partido havia negado, na manhã de terça, a possibilidade de uma composição com Eduardo Paes. “Foi só eu cruzar a porta da rua e o teatrinho acabou”, expôs o militar.

A chegada de Garotinho ao páreo embaralhou o xadrez político no Rio. No primeiro levantamento após a oficialização da candidatura, o ex-governador aparece empatado com o presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas (PL), candidato do bolsonarismo, na disputa pelo segundo lugar. Paes segue isolado na liderança. Ele registra entre 38% e 42% das intenções de voto nos três cenários estimulados de primeiro turno testados pela Quaest. Garotinho e Ruas aparecem com 10% no principal cenário, o que mostra que o candidato do PL não conseguiu se consolidar como candidato da direita, apesar de comandar a Alerj e ter o apoio do partido do senador Flávio Bolsonaro (PL).

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A candidatura de Garotinho também está no radar da campanha de Paes, que sonhava em liquidar a eleição ainda no primeiro turno. O ex-prefeito já começou a compartilhar ataques ao ex-governador nas redes sociais.