Paes denuncia ao TRE propaganda que o associa aos números do PT e do PL

A “Coligação Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir”, de Eduardo Paes (PSD), protocolou nesta terça-feira, 6, uma denúncia junto à Justiça Eleitoral sobre uma possível estratégia coordenada de produção e distribuição de materiais que associam o candidato aos números do PL e do PT. A notícia de irregularidade na propaganda entregue ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) acusa a campanha de Douglas Ruas (PL) de estar por trás de planfletos “destinados a confundir o eleitor sobre a candidatura de Eduardo Paes”. Os advogados pedem, inclusive, liminar de busca e apreensão no diretório da coligação de Ruas ou no domicílio eleitoral indicado no registro de candidatura e na Gráfica EDG, com endereço no Centro de Niterói.

A ação destaca que cerca de 204 mil eleitores digitaram 13 para governador e tiveram seus votos anulados no primeiro turno. Um panfleto inserido no documento mostra Paes com Lula (PT) e o número do presidente, sendo que o candidato do PSD é 55. No mesmo material, ao lado, estão juntos Flávio Bolsonaro (PL) e Ruas com o número da legenda dos dois, o 22.

A defesa da campanha de Paes diz ainda que foram espalhados santinhos que trazem a foto do ex-prefeito do Rio com o número 22. Pela imagem anexada, o panfleto também vem com uma colinha atrás, e mais uma vez o político do PSD é associado ao número do PL.

A coligação pede, além de busca e apreensão na gráfica, perícia nos equipamentos para identificar a cadeia de produção e distribuição, a suspensão imediata da circulação das peças e a apuração dos fatos pelo Ministério Público Eleitoral.