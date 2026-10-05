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Política

Paes culpa nacionalização da campanha e voto casado por revés no primeiro turno

Ex-prefeito do Rio era favorito nas pesquisas, mas terminou em segundo lugar, atrás do bolsonarista Douglas Ruas

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 14h23 | Atualizado em 5 out 2026, 14h26
Homem de meia-idade, cabelo escuro e óculos, veste camisa cáqui, fala ao microfone com a mão esquerda aberta gesticulando. Ao fundo, um telão azul exibe Anúncios de novos inve e o logo branco da BYD
O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo em 2026 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Paes culpa nacionalização da campanha e voto casado por revés no primeiro turno Priorize VEJA no Google

Favorito nas pesquisas, mas derrotado nas urnas, em uma das maiores reviravoltas desta eleição, o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) deu o pontapé na campanha de segundo turno ao governo com a mesma estratégia que já vinha sendo adotada por ele: tentando escapar da nacionalização da disputa para evitar ser contaminado pela rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro e associando o rival, Douglas Ruas (PL), a antigos aliados enrolados com a Justiça.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 5, o primeiro após o resultado do primeiro turno, ele prometeu trabalhar para recuperar terreno e deu o diagnóstico para ter sido superado pelo adversário: “Eu avisei que eles iam nacionalizar a eleição para governador, que iam enganar mais uma vez o eleitor, que iam surfar na onda da campanha presidencial. Foi exatamente o que aconteceu, voto casado”, afirmou.

O ex-prefeito reconheceu, no entanto, o tamanho do desafio. A diferença para Ruas no primeiro turno foi de 564 mil votos. Somada, a votação dos candidatos derrotados foi de 690 mil votos. O dado deixa claro que somente uma migração em massa dos votos poderia ajudá-lo a reduzir a vantagem. Outra alternativa é tentar mobilizar os 2,9 milhões eleitores que não votaram, votaram em branco ou anularam os votos. “Não vai ser fácil, mas impossível é uma palavra que eu não conheço”, declarou Paes.

Há ainda a chance de o segundo turno não ser realizado. Tudo vai depender do destino dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa decidir se vai anular a votação do ex-governador, que concorreu sub judice.

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