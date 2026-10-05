Paes culpa nacionalização da campanha e voto casado por revés no primeiro turno
Ex-prefeito do Rio era favorito nas pesquisas, mas terminou em segundo lugar, atrás do bolsonarista Douglas Ruas
Favorito nas pesquisas, mas derrotado nas urnas, em uma das maiores reviravoltas desta eleição, o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) deu o pontapé na campanha de segundo turno ao governo com a mesma estratégia que já vinha sendo adotada por ele: tentando escapar da nacionalização da disputa para evitar ser contaminado pela rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro e associando o rival, Douglas Ruas (PL), a antigos aliados enrolados com a Justiça.
Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 5, o primeiro após o resultado do primeiro turno, ele prometeu trabalhar para recuperar terreno e deu o diagnóstico para ter sido superado pelo adversário: “Eu avisei que eles iam nacionalizar a eleição para governador, que iam enganar mais uma vez o eleitor, que iam surfar na onda da campanha presidencial. Foi exatamente o que aconteceu, voto casado”, afirmou.
O ex-prefeito reconheceu, no entanto, o tamanho do desafio. A diferença para Ruas no primeiro turno foi de 564 mil votos. Somada, a votação dos candidatos derrotados foi de 690 mil votos. O dado deixa claro que somente uma migração em massa dos votos poderia ajudá-lo a reduzir a vantagem. Outra alternativa é tentar mobilizar os 2,9 milhões eleitores que não votaram, votaram em branco ou anularam os votos. “Não vai ser fácil, mas impossível é uma palavra que eu não conheço”, declarou Paes.
Há ainda a chance de o segundo turno não ser realizado. Tudo vai depender do destino dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa decidir se vai anular a votação do ex-governador, que concorreu sub judice.