Paes contraria Bolsonaro sobre local do desfile de 7 de Setembro no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), contrariou o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o desfile de 7 de Setembro será realizado na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade.

Bolsonaro tem pedido a seus apoiadores para irem às ruas no Dia da Independência e anunciou que o evento acontecerá na orla de Copacapana. “Nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Sei que vocês queriam aqui [em São Paulo], mas nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Às 16 horas do dia 7 de Setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs, forças auxiliares, estarão desfilando na praia de Copacabana ao lado do nosso povo”, disse o presidente durante a convenção partidária do Republicanos na capital paulista.

Paes, por sua vez, afirmou que o Exército solicitou que o desfile fosse feito na Presidente Vargas. “Evento organizado aonde o exército solicitou e aonde sempre foi feito. Simples assim! Prefeito aqui não trabalha na birra nem na fofoca. Preferências políticas e administração são coisas distintas. E as posições políticas aqui sempre foram claras”, escreveu nas redes sociais nesta sexta-feira, 5.

Na manhã deste sábado, o prefeito voltou a falar sobre o assunto e disse que não recebeu nenhum pedido para mudança de local. “O Exército brasileiro continua solicitando para fazer na Presidente Vargas. Por isso seguimos organizando lá. Se alguém pedir algo diferente, eu informo aqui”, declarou.

Vou desenhar: ninguém – repito: NINGUÉM- pediu para mudar o desfile de 7 de setembro de lugar. O Exército brasileiro continua solicitando para fazer na Presidente Vargas. Por isso seguimos organizando lá! Se alguém pedir algo diferente, eu informo aqui! Bom sábado! https://t.co/XXY1VsKHBS — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 6, 2022