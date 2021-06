Paes chama Doria de ‘pai da vacina’ após farpas de governador e ministro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), escreveu no Twitter nesta segunda-feira, 14, que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), é o “pai da vacina” contra o coronavírus no país. O texto de Paes foi publicado um dia depois de o tucano trocar farpas com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na mesma rede social.

No fim de semana, Doria chamou a população para já “preparar o braço” porque o calendário de vacinação foi antecipado no estado. O governador, que tem o desejo de concorrer à Presidência da República na eleição de 2022, briga com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela “paternidade” da vacinação.

“Me aguarde @jdoriajr. Você é o pai da vacina mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar!”, disse Paes. O prefeito do Rio é recém filiado ao PSD, partido criado e presidido por Gilberto Kassab, que se afastou de Bolsonaro. Paes, por sua vez, se encontrou na última semana com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outro postulante a disputar novamente o cargo. Doria respondeu Paes: “Bora, @eduardopaes. Aqui também tem mais vacina na agulha. Vamos vacinar todos o mais rápido possível!”.

Em post no Twitter neste domingo, Doria escreveu: “Vai preparando o braço. Antecipamos a vacinação em SP. Até 15 de setembro toda população acima de 18 anos já terá recebido a 1ª dose da vacina. Planejamento, trabalho e senso de urgência. Viva a vida!”. Em resposta, Queiroga disparou: “Com as doses enviadas pelo @govbr (governo federal), por intermédio do @minsaude (Ministério da Saúde), a população adulta do Estado de São Paulo estará imunizada até setembro com a primeira dose da vacina contra Covid-19”. Doria rebateu: “Quanto recalque, ministro. Bom domingo e uma ótima semana. Por aqui, vacinando. #Acelera”