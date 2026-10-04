Paes admite que esperava resultado melhor e promete subir o tom contra adversário no 2° turno

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Política

Paes admite que esperava resultado melhor e promete subir o tom contra adversário no 2° turno

Ex-prefeito do Rio era favorito nas pesquisas, mas terminou em segundo lugar; ele vai manter estratégia de tentar evitar polarização

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 22h57 | Atualizado em 4 out 2026, 23h12
Eduardo Paes, de camisa clara, fala ao microfone em um púlpito azul com o número 55, rodeado por outras pessoas em um evento político com um painel azul ao fundo, também com o número 55 e o nome Eduardo Paes
Eduardo Paes em pronunciamento após apuração do primeiro turno.  (Rayssa Motta/VEJA)
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Paes admite que esperava resultado melhor e promete subir o tom contra adversário no 2° turno Priorize VEJA no Google

Favorito nas pesquisas de intenção de voto desde o início da campanha ao governo do Rio, o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) amargou uma reviravolta neste domingo, 4, e terminou o primeiro turno em segundo lugar, atrás do candidato bolsonarista Douglas Ruas (PL), que teve um crescimento vertiginoso na reta final da corrida eleitoral. Os dois devem se enfrentar no segundo turno – a realização ou não de uma nova rodada de votação, no dia 25 de outubro, depende do que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai definir em relação à candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu sub judice e pode ter os votos anulados, o que daria a vitória a Ruas já no primeiro turno. Não há data para o TSE tomar uma decisão.

Ao final de apuração, Paes admitiu que esperava um resultado melhor, mas afirmou que vai trabalhar por uma virada. “O que nós estamos discutindo aqui é o estado do Rio de Janeiro e os interesses do estado. Não será o Flávio Bolsonaro e não será o Lula que vão governar o estado”, declarou.

Ao lado dos apoiadores, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o ex-prefeito fez um pronunciamento breve ao final da apuração. A tendência é que ele suba o tom contra Douglas Ruas e aumente os ataques diretos. “A gente precisa neste segundo turno colocar os pingos nos is. Nós estamos falando de um jovem político que ficou milionário fazendo política”, atacou. “Vamos apontar todas as fragilidades que existem do lado de lá”.

Paes estava acompanhado da mulher, Cristiane, da vice, Jane Reis (MDB), do irmão dela, o cacique emedebista Washington Reis, de Pedro Paulo (PSD), candidato derrotado ao Senado, e do prefeito da capital, Eduardo Cavaliere (PSD), seu sucessor. Ele acompanhou a apuração em casa. Ao chegar no QG da campanha, se encaminhou para uma sala fechada com os aliados antes de subir ao púlpito para discursar. Ele não respondeu perguntas dos jornalistas após o pronunciamento.

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Se depender de Eduardo Paes, a campanha até o segundo turno vai fugir da polarização. O ex-prefeito busca escapar do embate com o bolsonarismo, movimento político que nasceu no Rio de Janeiro. A estratégia tem uma razão concreta: o senador Flávio Bolsonaro (PL) repetiu o desempenho do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018 e em 2022, e também levou a melhor no estado neste ano, com uma vantagem de 1,2 milhão de votos.

A missão de Eduardo Paes é especialmente difícil porque a nacionalização será a principal estratégia do adversário para crescer nas pesquisas e também porque, ao contrário da eleição municipal, que frequentemente fica circunscrita a problemas locais, a disputa estadual ocorre simultaneamente com a presidencial.

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Neste domingo, ao votar de manhã, o candidato apelou para o voto útil. Pediu que eleitores da direita e da esquerda abrissem mão do “voto crítico” e disse estar confiante de que poderia liquidar a fatura no primeiro turno. O desempenho das urnas passou longe do esperado.

O resultado no Rio é um golpe duro na campanha de Lula, que sonhava com uma vitória de Paes no primeiro turno para que o ex-prefeito pudesse ficar livre para trabalhar por sua reeleição, sem a preocupação de ser prejudicado pela rejeição do petista em território fluminense. De olho na própria sobrevivência, Paes tende a manter uma distância de segurança do presidente.

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