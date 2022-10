Padre Kelmon entrega armas de Roberto Jefferson à polícia

23 out 2022, 18h54

Candidato derrotado à Presidência pelo PTB, Padre Kelmon entregou as armas de Roberto Jefferson à polícia no final da tarde desse domingo, 23. Mais cedo, Jefferson atirou granadas em agentes da Polícia Federal que cumpriam um mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes depois que o ex-deputado descumprir os requisitos de sua prisão domiciliar postando vídeos de ataque à ministra Cármen Lúcia nas redes sociais.

Além do ex-presidenciável, o Pastor Galmonal, candidato a vice-presidente na chapa de Kelmon, também estava presente na negociação. Os dois assumiram a candidatura do PTB depois que a de Jefferson, que tinha Kelmon como vice, foi rejeitada pelo TSE. Em vídeos que circulam na internet, Kelmon aparece saindo da casa e se dirigindo ao portão, onde entrega as armas aos agentes.

De acordo com a PF, Jefferson reagiu e dois policiais foram feridos por “estilhaços de granada arremessada pelo alvo [do mandado]”. Eles foram levados imediatamente ao pronto socorro, mas foram liberados após atendimento médico e passam bem. A equipe da PF foi reforçada e os policiais permanecem no local para tentar cumprir a determinação judicial, expedida neste sábado por Moraes, por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro.