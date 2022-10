Padre Kelmon e sua curiosa loja de bijuterias de R$ 1

Atualizado em 1 out 2022, 13h01 - Publicado em 1 out 2022, 12h36

Por Ricardo Chapola Atualizado em 1 out 2022, 13h01 - Publicado em 1 out 2022, 12h36

Kelmon Luis da Silva Souza, padre Kelmon, candidato do PTB à Presidência da República, também é empresário e, por alguma razão, decidiu não declarar essa informação à Justiça Eleitoral.

O candidato do PTB é dono da Jabuti Artigos Religiosos e Bijouterias, com sede em um prédio comercial de Brasília. Segundo o informações da Receita Federal, a empresa tem como atividade principal a fabricação de bijuterias. Mas informa também atuar na fabricação de artefatos de borracha, decoração, restauração de obras de arte comércio de roupas e venda de objetos de arte.

O mais curioso é o valor que a Jabuti Artigos Religios declara de capital social à Receita Federal: apenas um real. A empresa também não consta na declaração de Padre Kelmon ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O padre informou que a sua loja seria instalada na sala 807 do edifício Embassay Tower, na Asa Sul da capital federal. A reportagem entrou em contato com o condomínio. O funcionário da recepção informou que a sala onde deveria funcionar a Jabuti Artigos está vazia há algum tempo.

Substituto de Roberto Jefferson na disputa, Padre Kelmon ganhou destaque no noticiário por ter servido de escada do presidente Jair Bolsonaro durante o debate entre os presidenciáveis realizado pela TV Globo, na quinta-feira, 29.

O candidato do PTB já tinha participado do debate anterior, realizado pela Band, e se apresentado como integrante da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru. No debate de quinta, Kelmon chegou a ser chamado de “padre de festa junina” pela candidata Soraya Thronicke.

Procurado, padre Kelmon não se manifestou até a publicação desta reportagem.