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Política

Padilha projeta “maior rede pública do mundo” contra o câncer no SUS

Governo Federal entrega equipamentos de ponta em SP, CE e MT para expandir o tratamento oncológico

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 16h46 | Atualizado em 23 jun 2026, 17h02
Homem de óculos e jaleco branco fala ao microfone em evento, com fundo azul repetindo logotipos do SUS e Ministério da Saúde. À esquerda, pessoas assistem; à direita, um homem de camisa preta observa.
Alexandre Padilha fala com jornalistas nesta terça-feira, 23. (João Nogueira/Editora Abril)
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Padilha projeta “maior rede pública do mundo” contra o câncer no SUS Priorize VEJA no Google

O Governo Federal planeja montar a maior rede pública do mundo na prevenção, diagnóstico e tratamento contra o câncer. Essa é a ideia do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Nesta terça-feira, 23, junto ao Presidente Lula, Padilha participa de uma comitiva que entrega uma série de equipamentos hospitalares ao Hospital Santa Marcelina, localizado na Zona Leste de São Paulo. A unidade integra o Sistema Único de Saúde e é referência no tratamento oncológico. 

Dentre os anúncios do governo federal, está um acelerador linear de alta tecnologia, que vai agilizar as radioterapias e expandir os tratamentos oncológicos da unidade. Outras duas máquinas também são entregues simultaneamente em Fortaleza (CE) e Sinop (MT).

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Para Padilha, os investimentos federais que modernizam a infraestrutura da saúde pública já trazem resultados práticos: 

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“Pela primeira vez na história do SUS, mais mulheres fizeram a cirurgia plástica de reconstrução da mama do que o número de mulheres que tiveram que fazer mastectomia, o que mostra que a gente tá conseguindo dar mais acesso à reconstrução mamária, promovendo a retomada da dignidade da autonomia dessas mulheres”, afirma.

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A entrega ao hospital na capital paulista contempla também máquinas hemodinâmicas, os aparelhos são considerados sistemas avançados de terapia guiada por imagem, que identificam e tratam doenças cardiovasculares, endovasculares e neurológicas.  O ministro enfatizou que essas máquinas não têm em outro hospital, nem mesmo na rede particular.

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