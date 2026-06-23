Padilha projeta “maior rede pública do mundo” contra o câncer no SUS
Governo Federal entrega equipamentos de ponta em SP, CE e MT para expandir o tratamento oncológico
O Governo Federal planeja montar a maior rede pública do mundo na prevenção, diagnóstico e tratamento contra o câncer. Essa é a ideia do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nesta terça-feira, 23, junto ao Presidente Lula, Padilha participa de uma comitiva que entrega uma série de equipamentos hospitalares ao Hospital Santa Marcelina, localizado na Zona Leste de São Paulo. A unidade integra o Sistema Único de Saúde e é referência no tratamento oncológico.
Dentre os anúncios do governo federal, está um acelerador linear de alta tecnologia, que vai agilizar as radioterapias e expandir os tratamentos oncológicos da unidade. Outras duas máquinas também são entregues simultaneamente em Fortaleza (CE) e Sinop (MT).
Para Padilha, os investimentos federais que modernizam a infraestrutura da saúde pública já trazem resultados práticos:
“Pela primeira vez na história do SUS, mais mulheres fizeram a cirurgia plástica de reconstrução da mama do que o número de mulheres que tiveram que fazer mastectomia, o que mostra que a gente tá conseguindo dar mais acesso à reconstrução mamária, promovendo a retomada da dignidade da autonomia dessas mulheres”, afirma.
A entrega ao hospital na capital paulista contempla também máquinas hemodinâmicas, os aparelhos são considerados sistemas avançados de terapia guiada por imagem, que identificam e tratam doenças cardiovasculares, endovasculares e neurológicas. O ministro enfatizou que essas máquinas não têm em outro hospital, nem mesmo na rede particular.