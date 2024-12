Pacote sofre resistência no Congresso e Tarcísio enfrenta crise na segurança

Os colunistas Matheus Leitão, Robson Bonin e Ricardo Rangel debatem, no programa Os Três Poderes, de VEJA, desta sexta-feira, 6, às 12h, a mudança de posição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quanto ao uso das câmeras corporais por policiais, após a sequência de abusos cometidos por agentes, e as dificuldades do governo Lula em negociar aprovação de medidas de corte de gastos.

