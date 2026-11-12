🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Política

Pacote fiscal envia sinais de Lula ao mercado, mas não resolve o problema das contas públicas

Medida em discussão no Congresso traz 'certo alívio' em meio à crise, mas não oferece uma solução duradoura para o desequilíbrio fiscal

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 10h55
Continua após publicidade
Pacote fiscal envia sinais de Lula ao mercado, mas não resolve o problema das contas públicas Priorize VEJA no Google

O pacote fiscal do governo Lula pode abrir espaço de até 60 bilhões de reais no Orçamento de 2027, mas não contém, na avaliação do editor Diogo Schelp, mudanças capazes de impedir que as despesas públicas continuem crescendo acima da arrecadação. O alívio imediato ainda depende da negociação no Congresso, onde duas frentes da proposta devem enfrentar resistência: a regulamentação dos supersalários no funcionalismo e a redução de benefícios fiscais (este texto é um resumo do vídeo acima).

“De fato, o governo ganha tempo com essa medida”, afirmou Schelp, editor de VEJA e VEJA Negócios, no Ponto de Vista desta quinta-feira, 12, apresentado por Laísa Dall’Agnol. O projeto foi apresentado por Jaques Wagner e vem sendo conduzido por Davi Alcolumbre no Senado. A retomada da sessão estava prevista para o fim da tarde, mas a votação ainda é incerta.

Por que o pacote foi bem recebido pelo mercado?

Schelp avaliou que a proposta foi uma sinalização positiva para investidores, empresários e economistas preocupados com os rumos das contas públicas após a reeleição de Lula. O pacote oferece uma margem para o governo acomodar despesas no próximo Orçamento, num momento em que medidas anunciadas durante a campanha, segundo o editor, tendem a elevar os gastos.

Siga

Os desafios do governo Lula 4

A questão é o que acontece depois de 2027. Na avaliação de economistas ouvidos por VEJA nos últimos dias, conforme relatou Schelp, o pacote dá “um certo alívio”, mas não oferece uma solução duradoura para o desequilíbrio. A folga orçamentária ajuda a lidar com a pressão imediata; uma reforma estrutural teria de mudar a relação entre o crescimento das despesas e o da receita.

Continua após a publicidade

Por que a regulamentação dos supersalários enfrenta resistência?

Laísa destacou que o projeto prevê regulamentar os chamados supersalários e lembrou a mobilização de entidades para que o governo trate dos pagamentos acima do teto do funcionalismo, em especial na magistratura. A discussão envolve os chamados penduricalhos, pagamentos adicionais que, segundo Schelp, permitem que alguns servidores recebam acima do limite.

O editor avaliou que essas carreiras têm capacidade de mobilização e influência sobre os parlamentares. Segundo ele, representantes dos grupos atingidos também rejeitam a caracterização dos pagamentos como privilégios. A resistência torna a regulamentação um dos pontos mais sensíveis da votação.

O que está em jogo no corte dos benefícios fiscais?

Outra medida discutida é a redução de até 20% dos benefícios fiscais. Schelp explicou que esses incentivos representam receita da qual o governo abre mão e que a proposta pode levar setores hoje isentos a recolher ao menos parte dos tributos. Assim como na discussão sobre os supersalários, a mudança atinge grupos organizados, com capacidade de pressionar o Congresso.

Continua após a publicidade

“São dois temas que de fato enfrentam muita resistência de grupos com grande capacidade de influência sobre os parlamentares”, disse o editor. O teste para o pacote é se o Senado manterá essas medidas no texto diante da pressão dos grupos afetados.

O que a tentativa de Paulo Guedes indica sobre a votação?

O editor lembrou que, no governo Jair Bolsonaro, o então ministro da Economia Paulo Guedes vinculou uma proposta de emenda à Constituição à aprovação de uma lei complementar para reduzir isenções fiscais. Segundo o editor, o Congresso nunca aprovou essa lei.

O precedente ajuda a explicar por que a sinalização positiva ao mercado não garante a aprovação das medidas. Na avaliação de Schelp, o governo terá de defender no Congresso os pontos que podem dar fôlego ao Orçamento de 2027, enquanto a tarefa de conter o crescimento das despesas nos anos seguintes continua em aberto.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Luiz Inácio Lula da Silva
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).