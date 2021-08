Pacheco diz não ver fundamentos para impeachment de Moraes

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou na noite desta sexta-feira, 20, que não vê fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal.

O parlamentar indicou que vai arquivar a denúncia, mas disse que analisará o pedido, e ressaltou que o encaminhamento técnico e jurídico precisa ser feito “em respeito a todas as iniciativas que existem, ao direito de todo e qualquer brasileiro de pedir. Vou tomar uma decisão com firmeza e com respeito à democracia”, concluiu.

“Mas eu terei muito critério nisso, e sinceramente não antevejo fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para impeachment de ministro do Supremo, como também não antevejo em relação a impeachment de presidente da República. O impeachment é algo grave, algo excepcional, de exceção, e que não pode ser banalizado. Mas cumprirei o meu dever de, no momento certo, fazer as decisões que cabem ao presidente do Senado”, disse Pacheco.

O presidente do Senado clamou por união e afirmou buscar a pacificação nacional: “Não vamos nos render a nenhum tipo de investiga para tentar desunir o país. Contem comigo para a união, não para a divisão. Esse episódio de hoje haverá de ser superado e vamos enfim buscar a pacificação nacional”, afirmou.