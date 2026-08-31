É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

Outsiders na eleição: por que Augusto Cury parece ser o Pablo Marçal da vez

Candidatos chegaram à disputa eleitoral após trajetória fora da política tradicional, investem na campanha digital e focam discurso no empoderamento individual

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 14h12
Augusto Cury e Pablo Marçal: semelhanças na trajetória e no estilo de fazer política
Augusto Cury e Pablo Marçal: semelhanças na trajetória e no estilo de fazer política (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Outsiders na eleição: por que Augusto Cury parece ser o Pablo Marçal da vez Priorizar nos meus resultados Google

O escritor e psiquiatra Augusto Cury, autor de best-sellers que o consagraram no universo da autoajuda, surpreendeu neste início de semana ao aparecer na terceira posição na corrida presidencial, atrás apenas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), segundo levantamentos Nexus/BTG e AtlasIntel/Bloomberg.

Com percentuais que variam de 7,8% (na AtlasIntel) a 11% (na Nexus), Augusto Cury ensaia potencial para provocar algum abalo na calcificação política brasileira recente entre petismo e bolsonarismo – se isso será algo consistente, só as próximas pesquisas poderão dizer.

A aparição com destaque do escritor na corrida presidencial, de certa forma surpreendente, lembra outro fenômeno político recente. Em 2024, Pablo Marçal, empresário e ex-coach, também tumultuou o mundo político ao aparecer como outsider competitivo na disputa pela prefeitura de São Paulo, maior cidade do país.

Concorrendo por um partido pequeno, o PRTB, ele colocou em xeque o duelo entre o candidato apoiado pelo bolsonarismo – o prefeito Ricardo Nunes (MDB) – e o nome do lulismo – o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Ao final do primeiro turno, após uma apuração tensa, ele teve 28,14% dos votos válidos e ficou muito perto de ir ao segundo turno – Nunes teve 29,48% e Boulos, 29,07%.

Siga
Continua após a publicidade

Há vários pontos semelhantes entre os dois fenômenos. O primeiro é que ambos chegaram às urnas após uma trajetória construída fora da política – e fizeram disso um trunfo eleitoral. Marçal é empresário e autor de livros que falam sobre investimentos, finanças pessoais e empreendedorismo, enquanto Cury ficou milionário com publicações de autoajuda, como “O Vendedor de Sonhos”.

Ambos também apostam no discurso do empoderamento individual, promovendo a ideia de que as pessoas podem superar adversidades e vencer na vida, com crescimento pessoal, social e profissional – e com isso colocam no radar do eleitor saídas diferentes daquelas apontadas pela política tradicional.

Continua após a publicidade

Os dois também se vendem como representantes da renovação de poder, o que nos dois casos fica facilitado pela persistente polarização política do país entre petismo e bolsonarismo, que já dura quase dez anos.

Engajamento digital

Por fim, ambos apostam bastante nas redes sociais, onde têm milhões de seguidores. Augusto Cury tem 10,7 milhões de adeptos só no Instagram, enquanto Pablo Marçal tem 13,9 milhões na mesma plataforma.

Os dois também têm estreitado relações, tanto que na semana passada, quando o número de seguidores de Cury passou a ter um salto exponencial, levantou-se a hipótese de que ele estivesse contando com a ajuda de Marçal, o que foi negado pelo marqueteiro da campanha de Cury, Sérgio Lima.

Continua após a publicidade

No primeiro debate presidencial do ano, na Band, quando Cury ameaçou não participar, após as desistências de Lula, Flávio e Romeu Zema (Novo) – somadas à entrevista que Lula daria no mesmo horário na Record –, Marçal entrou ao vivo com o escritor em seu canal, apoiou e elogiou a sua atitude.

Propostas polêmicas

No plano da estratégia política, Cury e Marçal também se aproximam no que diz respeito a propostas polêmicas, algumas com pouca sustentação prática. O primeiro já prometeu substituir servidores públicos por inteligência artificial, usar drones contra a violência doméstica e fazer 80% dos atendimentos do SUS por telemedicina. Já Marçal, em 2024, propôs construir uma rede de teleféricos para ligar as regiões da cidade de São Paulo e um arranha-céu de mais de 1 km de altura, que seria o maior do mundo.

Há uma diferença importante, no entanto, entre ambos. Enquanto Marçal tentou ser prefeito por um partido minúsculo, o PRTB, que não tem parlamentares eleitos nem tempo de TV e rádio, Cury concorre pelo Avante, uma legenda que tem cinco deputados e um senador e, por isso, está presente no horário eleitoral e tem o direito de ter seu candidato convidado obrigatoriamente para os debates televisivos, de acordo com a lei.

Publicidade
TAGS:
Augusto Cury
Eleições 2026
Maquiavel
Pablo Marçal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).