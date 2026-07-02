Outsider em alta, Renan Santos anuncia um PM como seu vice na corrida ao Planalto

O empresário e pré-candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão-SP) anunciou na noite desta quarta-feira, 1º, o seu candidato a vice na chapa pela disputa ao Palácio do Planalto. Quem ocupará o espaço será o policial militar Aroldo Medina (Missão-RS), que também já atuou como escritor e jornalista.

O convite foi feito e aceito durante um evento com apoiadores e filiados ao partido Missão — que é ligado ao MBL (Movimento Brasil Live) — no Rio Grande do Sul na noite de ontem. Medina fez um discurso no qual contou a história de uma de suas abordagens policiais da carreira, pela qual teria recebido uma medalha de bravura do estado. Em seguida, ele deu a medalha a Renan Santos, chamando o empresário de corajoso e dizendo que acredita na possibilidade de vitória eleitoral dele.

“Deus abençoe Renan Santos, o próximo presidente do Brasil. A bravura deste jovem de 42 anos e espírito milenar, essa coragem é muito maior do que eu entendo como merecedor dessa medalha”, disse ao entregar o objeto e, em seguida, fixá-lo no peito do pré-candidato.

A resposta de Renan Santos denotou surpresa e emoção, mas já emendou no convite para a pré-candidatura à vice-Presidência. “Eu não tenho muitas palavras, porque eu não acho que eu mereça isso. Eu ainda tenho que me provar, ainda tenho que ganhar essa eleição. Eu só vou poder honrá-la um dia, realmente merecer o presente que você me deu depois de ganhar a eleição. Fui pego de surpresa aqui. Não sabia dessa sua história. Eu vou fazer por merecer. O que você está fazendo aqui não é [me dar] um prêmio pelo que eu sou, mas um desafio para o que eu preciso ser (…). Eu gostaria muito que o senhor fosse o meu vice-presidente. De verdade (…). Isso joga um peso muito maior no que nós estamos fazendo. Não podemos perder”, declarou Santos.

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Ao tomar o microfone novamente, Aroldo Medina deu uma resposta positiva, levando o público a aplaudi-los. “Eu aceito a missão”, disse brevemente. Assista ao vídeo abaixo.

Nas redes sociais, membros do partido já têm celebrado a parceria. Como no caso da psicanalista pré-candidata a deputada estadual do Missão por Minas Gerais Roberta Cincoetti, que escreveu “habemus vice” em publicação, fazendo referência à cerimônia católica que leva à consogração de um novo Papa.

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Renan Santos é considerado um outsider da política nacional, mas, como vem ocorrendo nas últimas eleições (a exemplo do coach Pablo Marçal na disputa municipal de São Paulo de 2024; e mesmo em outros contextos fora do Brasil, como Javier Milei na Argentina), tem se destacado nas pesquisas. Em várias delas ele aparece em terceiro lugar, atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que mantém viva a polarização política.

Apesar de continuar com grande distância de Lula e Flávio, o feito de Renan Santos é significativo, visto que ele supera diversos políticos tradicionais, como os ex-governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás, e Aécio Neves (PSDB), também de Minas.

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O desempenho eleitoral tem relação direta com a sua forte presença digital e com sua capacidade de dialogar com segmentos mais jovens do eleitorado. Entre as bandeiras usadas por Santos estão o empreendedorismo, a redução do Estado e da dependência a ele por pessoas mais pobres e as críticas ao modelo tradicional de emprego.