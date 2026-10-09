Ouça o áudio em que Daniel Vorcaro fala sobre os R$ 30 milhões para filme sobre Lula

Ler Resumo





VEJA revela como o ex-banqueiro Daniel Vorcaro negociou com o governo do PT para acessar fundos de pensão de servidores federais. Ele detalha o pagamento de 30 milhões de reais em espécie ao Instituto Lula para financiar um documentário sobre Lula no exterior, além de outros valores. A PGR não levou o caso adiante, mas Vorcaro afirma possuir provas. Conheça a complexa teia de relações e os bastidores das negociações milionárias.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Reportagem exclusiva de VEJA desta semana mostra como a teia de relações do ex-banqueiro Daniel Vorcaro operava dentro do governo do PT. VEJA teve acesso a relatos nos quais ele revela ter negociado com o ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto o pagamento para conseguir acessar os cofres dos fundos de pensão de servidores federais controlados pelo petismo. Segundo conta o banqueiro em um áudio e em documentos, seriam 30 milhões de reais em espécie, pagos por fora ao Instituto Lula, gerenciado pelo diretor e amigo do presidente, Paulo Oka­motto, destinados a financiar a produção de um documentário sobre Lula no exterior e mais um valor não revelado pelo banqueiro pago diretamente para o Instituto Lula. Ouça o áudio a seguir e leia a reportagem completa:

Vorcaro juntou detalhes dessa história num anexo que foi levado à PGR. A Procuradoria não levou adiante o caso, com a justificativa de que não haveria provas da história, tendo em vista que os pagamentos teriam sido feitos em dinheiro vivo. A defesa de Vorcaro contra-argumentou, dizendo que o banqueiro teria provas como mensagens de WhatsApp, registros das pessoas que retiraram o dinheiro vivo e a relação de lugares e rotas usadas por operadores nas entregas do dinheiro. A história não foi adiante.

A confissão de Vorcaro envolve outros personagens graúdos do PT. De acordo com o banqueiro, a aproximação com o partido foi arquitetada por seu sócio, o então CEO do Master, Augusto Lima, que contou com o então líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, para intermediar o primeiro encontro com Vaccari. Os fatos estão registrados num anexo levado à Procuradoria-Geral da República em junho passado — quando a segunda proposta de delação foi descartada. “O meu então sócio, Augusto Lima, através dos caciques do PT da Bahia, se reuniu com João Vaccari Neto. Nesse primeiro encontro ficou aventado que, para que houvessem votos suficientes para o nosso credenciamento junto aos fundos de pensão do Banco do Brasil, Caixa Asset e Previ, deveríamos fazer os seguintes adiantamentos: um pagamento por fora, ou seja, por espécie, na ordem de aproximadamente 30 milhões de reais para cobrir despesas de um documentário no exterior que estava sendo gravado sobre o Lula, e pagamento de valores ao Instituto Lula”, diz o banqueiro. O filme a que ele se refere é o documentário Lula, de Oliver Stone, que contou com depoimentos de amigos e aliados do presidente, como o advogado Walfrido Warde.

Continua após a publicidade

Além dessa primeira quantia, Vorcaro conta que Vaccari exigiu uma taxa de 10% de tudo o que o banco captasse junto aos fundos de previdência de servidores da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras e dos Correios. Se tudo tivesse dado certo, o petismo embolsaria 1 bilhão de reais. Vorcaro, por sua vez, faturaria 9 bilhões de reais na mesma operação. “Banco do Brasil a gente estruturou isso com ele (Vaccari). É… O Augusto adianta ali para o Okamotto do Instituto Lula… E aí tem o negócio do filme também. O cara (Vaccari) pede para colocar dinheiro no filme do Lula”, explica Vorcaro num áudio sobre a negociação. O interlocutor do bilionário, impressionado com a revelação, argumenta que a situação se parece com o caso dos mais de 60 milhões de reais dados pelo banqueiro ao filme sobre Jair Bolsonaro, o Dark Horse. Vorcaro parece não concordar: “O filme do Lula eu coloquei acho que até mais (que o filme de Bolsonaro). Eu acho que dá até mais. Só que o do Lula foi por fora, foi errado. O do Flávio não foi, porque foi patrocínio, foi patrocínio normal”. Leia a reportagem completa.