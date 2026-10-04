Otaviano Pivetta é reeleito em 1º turno para o governo do Mato Grosso
Atual governador teve mais de 60% dos votos
O atual governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), se reelegeu neste domingo, 4, no primeiro turno das eleições. Com 99,72% das urnas apuradas, ele tem 60,77% dos votos.
Pivetta é o atual governador, no cargo desde março deste ano, quando Mauro Mendes (União) renunciou para ser candidato ao Senado. Ele deixa para trás os demais concorrentes: Wellington Fagundes (PL), Doutora Natasha (PSD), Rafaell Milas (Missão), Sargento Laudicério (Agir) e Maurício Coelho (Mobiliza).