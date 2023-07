Oswaldo Eustáquio usa filhos para denunciar abusos do STF e pedir doações

Preso por três vezes por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o jornalista Oswaldo Eustáquio, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o Brasil assim que Lula venceu as eleições do ano passado. Com receio de voltar para a cadeia, em especial após os atos de 8 de janeiro, Eustáquio buscou exílio em países vizinhos da América do Sul e vem usando até mesmo a figura de seus filhos nas redes sociais para denunciar supostos abusos do Supremo e pedir doações via PIX.

“Oi, eu sou Mariana, e tenho um pedido de socorro à nação. O ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear minha conta no banco e minha previdência privada que meus avós pagam desde que eu nasci pelo simples motivo de eu ser filha do jornalista Oswaldo Eustáquio. O STF está tentando destruir a minha família”, diz a garota em um dos vídeos que Eustáquio publicou no Instagram.

Mariana afirmou ainda que a Polícia Federal invadiu sua casa por cinco vezes, em uma experiência classificada por ela como “horrível”. Conta ainda que o Supremo mandou bloquear as contas bancárias do pai, apreender o carro e cancelar os registros de imóveis da família do jornalista. Em outro apelo, diz que ela e os irmãos podem deixar de ir à escola caso não consigam reverter a situação.

“Faço um apelo às organizações internacionais de defesa da criança e do adolescente para pedirem a liberação da minha conta. Eu não tenho nada a ver com isso. É um pedido de socorro para que eu possa voltar a ter uma vida normal. Eu e meus irmãos não poderemos ir à escola e vamos ter que doar nossos cachorrinhos caso esse apelo não seja atendido. Nos ajude através desse novo PIX que abri”, concluiu.

Em nota, a defesa de Mariana comunicou que ajuizou uma medida cautelar para o desbloqueio de suas contas e destacou que a medida de Moraes foi tomada “sem ouvir a PGR”.

Eustáquio tem outros dois filhos mais novos do que Mariana: Bernardo e Oswaldinho. Os dois também aparecem em vídeos criticando as atitudes de Moraes. “Está tentando destruir nossa família de qualquer jeito. A gente perdeu nosso cachorrinho porque não tinha dinheiro para comprar ração”, afirmam.

O PIX divulgado pela família do apoiador bolsonarista remete a uma conta bancária registrada em nome de Mariana Volf Pedro Eustáquio. Nos últimos meses, o jornalista vem publicando uma série de vídeos mostrando sua rotina fora do Brasil. Eustáquio disse que já passou por oito países diferentes e tem se hospedado em albergues. “Enquanto muitos amigos meus estão na Papuda – a maior parte, inocentes – estou fora do Brasil num albergue passando por necessidades básicas”, afirmou.