🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Os três trunfos de Flávio Bolsonaro em ato na Paulista no 7 de Setembro

Manifestação reuniu aliados, levou milhares de apoiadores às ruas e consolidou a crise do STF como um dos principais eixos do discurso do candidato

Por Redação 7 set 2026, 21h31
Continua após publicidade
Os três trunfos de Flávio Bolsonaro em ato na Paulista no 7 de Setembro Priorizar nos meus resultados Google

A manifestação organizada pela campanha de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, neste 7 de Setembro, ofereceu ao senador três elementos importantes para a reta final da disputa presidencial: uma demonstração de mobilização nas ruas, a presença de aliados de peso e um discurso concentrado na crise do Supremo Tribunal Federal, que ele tenta colar em seu adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na avaliação de José Benedito da Silva, editor de Política de VEJA, no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o ato ajudou a mudar o momento da candidatura, que passou de uma posição defensiva para uma postura mais ofensiva. (este texto é um resumo do vídeo acima)

O tamanho da manifestação pode ajudar Flávio?

Um dos principais ativos do ato foram as imagens de uma militância mobilizada. Segundo a estimativa citada pelo programa, o Monitor do Debate Político da USP apontou mais de 28 mil pessoas na manifestação. Para José Benedito, o número ganha relevância porque o ato ocorreu em uma tarde fria e chuvosa e durante um feriado prolongado.

“Eu acho que é um número bastante grande”, afirmou o editor de Política de VEJA. Para ele, a manifestação entregou a Flávio algo especialmente importante naquele momento da campanha: imagens de um eleitorado ativo.

Siga

“Isso tem o poder de influenciar em outros estados. Ajuda a animar a militância, né? Ajuda a mostrar que existe uma onda, que existe uma campanha em movimento”, avaliou.

Continua após a publicidade

A demonstração de força também contrasta, segundo José Benedito, com o momento vivido pela campanha nos meses anteriores. Em junho e julho, afirmou o comentarista, Flávio estava sob pressão por causa de revelações que atingiram sua candidatura. Agora, a avaliação é de que o senador conseguiu assumir uma posição mais ofensiva.

A presença de aliados reforçou a candidatura?

O segundo trunfo foi político. O palanque montado na Paulista reuniu nomes importantes do campo de direita, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o deputado federal Nikolas Ferreira.

A participação de Tarcísio chamou particularmente a atenção. A apresentadora, Marcela Rahal, destacou a demonstração mais explícita de entrada do governador na campanha de Flávio, inclusive com críticas a Alexandre de Moraes e defesa do aprofundamento das investigações sobre o ministro.

Continua após a publicidade

Para a campanha, a presença de aliados também se conecta à disputa pelo Senado. José Benedito destacou o discurso sobre a necessidade de eleger mais senadores de direita, relacionando essa composição do Congresso à possibilidade de mudanças no Supremo Tribunal Federal.

Por que a crise do STF virou o principal eixo do discurso?

O terceiro trunfo foi o discurso adotado por Flávio. Alexandre de Moraes apareceu como um dos principais alvos da manifestação, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No palco, Flávio afirmou que não permitiria que Lula indicasse novos ministros ao Supremo e prometeu indicar cinco integrantes para a Corte caso fosse eleito.

O senador também defendeu que os futuros ministros fossem contrários ao aborto, às drogas e à chamada “ideologia de gênero nas escolas”, além de afirmar que deveriam respeitar a Constituição e não perseguir adversários políticos.

Continua após a publicidade

A estratégia, segundo José Benedito, é conectar diretamente Moraes a Lula. “Quem vota em Lula está votando em Alexandre de Moraes”, afirmou Flávio durante o ato.

Na análise do editor de Política de VEJA, essa associação ganhou força justamente por causa da crise envolvendo o ministro. O objetivo da campanha é transformar Moraes em símbolo do sistema que Flávio afirma querer combater e, ao mesmo tempo, reforçar a imagem de Jair Bolsonaro como vítima de uma suposta injustiça judicial.

“Moraes serve como vilão”, avaliou José Benedito. Para ele, a estratégia permite apresentar Flávio como alguém que chega à disputa para “tentar mudar um sistema que está podre” e reparar, segundo o discurso da campanha, uma injustiça contra seu pai.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).