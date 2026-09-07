Os três trunfos de Flávio Bolsonaro em ato na Paulista no 7 de Setembro

A manifestação organizada pela campanha de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, neste 7 de Setembro, ofereceu ao senador três elementos importantes para a reta final da disputa presidencial: uma demonstração de mobilização nas ruas, a presença de aliados de peso e um discurso concentrado na crise do Supremo Tribunal Federal, que ele tenta colar em seu adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na avaliação de José Benedito da Silva, editor de Política de VEJA, no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o ato ajudou a mudar o momento da candidatura, que passou de uma posição defensiva para uma postura mais ofensiva. (este texto é um resumo do vídeo acima)

O tamanho da manifestação pode ajudar Flávio?

Um dos principais ativos do ato foram as imagens de uma militância mobilizada. Segundo a estimativa citada pelo programa, o Monitor do Debate Político da USP apontou mais de 28 mil pessoas na manifestação. Para José Benedito, o número ganha relevância porque o ato ocorreu em uma tarde fria e chuvosa e durante um feriado prolongado.

“Eu acho que é um número bastante grande”, afirmou o editor de Política de VEJA. Para ele, a manifestação entregou a Flávio algo especialmente importante naquele momento da campanha: imagens de um eleitorado ativo.

“Isso tem o poder de influenciar em outros estados. Ajuda a animar a militância, né? Ajuda a mostrar que existe uma onda, que existe uma campanha em movimento”, avaliou.

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A demonstração de força também contrasta, segundo José Benedito, com o momento vivido pela campanha nos meses anteriores. Em junho e julho, afirmou o comentarista, Flávio estava sob pressão por causa de revelações que atingiram sua candidatura. Agora, a avaliação é de que o senador conseguiu assumir uma posição mais ofensiva.

A presença de aliados reforçou a candidatura?

O segundo trunfo foi político. O palanque montado na Paulista reuniu nomes importantes do campo de direita, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o deputado federal Nikolas Ferreira.

A participação de Tarcísio chamou particularmente a atenção. A apresentadora, Marcela Rahal, destacou a demonstração mais explícita de entrada do governador na campanha de Flávio, inclusive com críticas a Alexandre de Moraes e defesa do aprofundamento das investigações sobre o ministro.

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Para a campanha, a presença de aliados também se conecta à disputa pelo Senado. José Benedito destacou o discurso sobre a necessidade de eleger mais senadores de direita, relacionando essa composição do Congresso à possibilidade de mudanças no Supremo Tribunal Federal.

Por que a crise do STF virou o principal eixo do discurso?

O terceiro trunfo foi o discurso adotado por Flávio. Alexandre de Moraes apareceu como um dos principais alvos da manifestação, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No palco, Flávio afirmou que não permitiria que Lula indicasse novos ministros ao Supremo e prometeu indicar cinco integrantes para a Corte caso fosse eleito.

O senador também defendeu que os futuros ministros fossem contrários ao aborto, às drogas e à chamada “ideologia de gênero nas escolas”, além de afirmar que deveriam respeitar a Constituição e não perseguir adversários políticos.

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A estratégia, segundo José Benedito, é conectar diretamente Moraes a Lula. “Quem vota em Lula está votando em Alexandre de Moraes”, afirmou Flávio durante o ato.

Na análise do editor de Política de VEJA, essa associação ganhou força justamente por causa da crise envolvendo o ministro. O objetivo da campanha é transformar Moraes em símbolo do sistema que Flávio afirma querer combater e, ao mesmo tempo, reforçar a imagem de Jair Bolsonaro como vítima de uma suposta injustiça judicial.

“Moraes serve como vilão”, avaliou José Benedito. Para ele, a estratégia permite apresentar Flávio como alguém que chega à disputa para “tentar mudar um sistema que está podre” e reparar, segundo o discurso da campanha, uma injustiça contra seu pai.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.