‘Os Três Poderes’ debate nazismo e problemas da campanha de Bolsonaro

A capa de VEJA dessa semana traz uma reportagem sobre a relativização do nazismo, um dos regimes mais criminosos da história. Impulsionado pelo mundo digital, onde a ignorância e irresponsabilidade podem prevalecer, o assunto volta à baila depois de manifestações de influenciadores e políticos.

Tema para a discussão em ‘Os Três Poderes”, o programa de análise política de veja.com. O melhor time de colunistas do Brasil, formado por Dora Kramer, Ricardo Rangel e José Casado, trata ainda de outros assuntos que foram destaque na semana, com o momento delicado da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro.

A mediação é do editor Ricardo Ferraz.

Os Três Poderes vai ao ar, ao vivo, nesta sexta-feira, às 14 horas, no site veja.com e no perfil de VEJA no Facebook.