Os Três Poderes: colunistas debatem abandono da agenda Econômica

A capa de VEJA que chega essa semana às bancas de todo Brasil traz uma reportagem sobre a agenda econômica que foi praticamente abandonada pelo governo. As medidas consideradas fundamentais para fazer o país crescer de novo se perderam diante da incapacidade de articulação no Congresso Nacional e das eleições presidenciais.

Tema para a opinião sempre qualificada dos colunistas de VEJA, Dora Kramer, Ricardo Rangel e José Casado, em ‘Os Três Poderes’, que debatem ainda as movimentações em torno das eleições de 2022, como a possibilidade de Rodrigo Pacheco abandonar a corrida presidencial.

A mediação é do editor Ricardo Ferraz.

Os Três Poderes vai ao ar, ao vivo, nesta sexta-feira, às 14 horas, no site veja.com e no perfil de VEJA no Facebook.