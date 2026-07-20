Os três nomes que Ciro Gomes já disse que poderia apoiar para presidente em 2026

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Ciro Gomes (PSDB) tem indicado preferências para a Presidência, elogiando nomes da direita como Ronaldo Caiado e Renan Santos. O ex-governador busca se distanciar de Lula e Flávio Bolsonaro, sinalizando uma guinada à direita, mesmo com alianças locais. Seu apoio final dependerá da decisão nacional do PSDB.

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O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB-CE) já citou, neste ano, três nomes que gostaria de apoiar para a Presidência da República. Distanciando-se do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), o tucano sinaliza que deve caminhar pela direita não só no seu estado, mas também na questão nacional.

Na manhã deste domingo, ao ser questionado por jornalistas sobre isso, ele fez elogios ao ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e ao empresário Renan Santos (Missão), ambos de direita e postulantes ao comando do Palácio do Planalto. “Eu me dou muito [bem] com Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos, me parece que é uma pessoa que, a despeito de [ser] jovem, está falando coisas muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros. É uma possibilidade”, disse.

Em fevereiro deste ano, Ciro Gomes também já havia citado um outro nome, o do ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo (DC), que, agora, não é mais candidato. “Votar para presidente, ele gosta do Bolsonaro, o outro gosta do Lula, [é] perfeitamente [possível]. Eu gosto mesmo é do Aldo Rebelo. Vocês nem ouviram falar [sobre ele]”, declarou à época, durante um evento com lideranças políticas do Ceará que ocorreu em Juazeiro do Norte.

O movimento deixa evidente que Ciro Gomes continuará mantendo distância de Flávio Bolsonaro, mesmo tendo formado chapa no Ceará com apoio do PL. O tucano também afirma que a decisão final sobre seu apoio dependerá de acordo nacional do PSDB, atualmente presidido pelo deputado Aécio Neves.