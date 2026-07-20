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Política

Os três nomes que Ciro Gomes já disse que poderia apoiar para presidente em 2026

Ex-governador do Ceará sinaliza que seguirá com seu projeto político à direita

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 14h31 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h54
Ciro gomes sai em defesa de Carlos Lupi
Ciro Gomes (Thiago Gadelha/Divulgação)
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Os três nomes que Ciro Gomes já disse que poderia apoiar para presidente em 2026 Priorizar nos meus resultados Google

O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB-CE) já citou, neste ano, três nomes que gostaria de apoiar para a Presidência da República. Distanciando-se do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), o tucano sinaliza que deve caminhar pela direita não só no seu estado, mas também na questão nacional.

Na manhã deste domingo, ao ser questionado por jornalistas sobre isso, ele fez elogios ao ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e ao empresário Renan Santos (Missão), ambos de direita e postulantes ao comando do Palácio do Planalto. “Eu me dou muito [bem] com Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos, me parece que é uma pessoa que, a despeito de [ser] jovem, está falando coisas muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros. É uma possibilidade”, disse.

Em fevereiro deste ano, Ciro Gomes também já havia citado um outro nome, o do ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo (DC), que, agora, não é mais candidato. “Votar para presidente, ele gosta do Bolsonaro, o outro gosta do Lula, [é] perfeitamente [possível]. Eu gosto mesmo é do Aldo Rebelo. Vocês nem ouviram falar [sobre ele]”, declarou à época, durante um evento com lideranças políticas do Ceará que ocorreu em Juazeiro do Norte.

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O movimento deixa evidente que Ciro Gomes continuará mantendo distância de Flávio Bolsonaro, mesmo tendo formado chapa no Ceará com apoio do PL. O tucano também afirma que a decisão final sobre seu apoio dependerá de acordo nacional do PSDB, atualmente presidido pelo deputado Aécio Neves.

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