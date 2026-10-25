Os três fatores que mantêm esperança de campanha de Lula por virada no segundo turno

Em meio à apuração, integrantes da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva apontam três fatores que sustentam a esperança de que o presidente vença Flávio Bolsonaro no segundo turno da corrida presidencial.

Destacam que os números iniciais apontam para a redução da abstenção dos eleitores em relação ao registrado no primeiro turno. Há a avaliação de que se esse número cair bastante o petista seria mais beneficiado, porque a estratégia do time do petista foi centrada em atrair quem não votou na primeira etapa da corrida nacional.

Além disso, a expectativa de que Lula consiga ainda mais votos no Nordeste, região em que venceu em todos os estados no primeiro turno, corrobora para o sentimento positivo.

Também estão de olho no desempenho do mandatário em Minas Gerais, considerado um estado decisivo, onde os dois candidatos ao Palácio do Planalto estão se alternando na liderança desde o início da apuração.