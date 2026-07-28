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Política

Os três fatores que explicam a virada de Raquel Lyra nas pesquisas, segundo cientista político

Análise de cientista político mostra o que mudou no cenário eleitoral e explica por que a governadora passou à frente na pesquisa mais recente da Genial/Quaest

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 22h41
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Os três fatores que explicam a virada de Raquel Lyra nas pesquisas, segundo cientista político Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelo governo de Pernambuco registrou uma reviravolta nas pesquisas de intenção de voto. Depois de aparecer atrás de João Campos no levantamento realizado em abril, a governadora Raquel Lyra passou à frente no cenário mais recente da Genial/Quaest. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, o cientista político Murilo Medeiros afirmou que três fatores ajudam a explicar essa mudança no cenário eleitoral. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Raquel Lyra aparece com 43% das intenções de voto, enquanto João Campos registra 37%, configurando empate técnico dentro da margem de erro. Em abril, o cenário era inverso: o ex-prefeito do Recife liderava por 42% a 34%. Em um eventual segundo turno, Raquel também aparece à frente, com 45%, contra 39% de João Campos.

Como a gestão de Raquel Lyra influenciou as pesquisas?

Para Murilo Medeiros, o primeiro fator por trás da recuperação da governadora é o desempenho de sua administração. Segundo ele, a condição de candidata à reeleição permitiu que Raquel ampliasse a visibilidade das ações do governo nos últimos meses.

“O primeiro é que Raquel Lyra, como governadora, disputa a reeleição no cargo de governadora e a máquina estadual em Pernambuco funciona com muita eficiência na transferência de voto, na entrega de obras, investimentos e programas sociais.”

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Na avaliação do cientista político, a melhora na percepção da gestão teve impacto direto sobre a intenção de voto.

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“Houve um crescimento da popularidade do governo da Raquel, que é diretamente proporcional ao seu crescimento também na intenção de voto.”

Qual foi o peso da mudança na comunicação?

Medeiros apontou a reformulação da estratégia de comunicação como o segundo elemento para explicar a virada eleitoral. Segundo ele, Raquel Lyra passou a utilizar com mais intensidade as redes sociais e buscou aproximar a campanha da identidade do eleitor pernambucano.

“A Raquel alterou profundamente a sua comunicação com o eleitorado, passou a usar mais as redes sociais e, principalmente, a utilizar linguagens regionais.”

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Ainda de acordo com o cientista político, a governadora procurou concentrar o debate em temas locais, reduzindo o peso da política nacional na campanha.

“Tentando desnacionalizar a campanha e focando mais em temas locais de interesse, principalmente no interior do Estado.”

Por que o interior passou a ser decisivo?

O terceiro fator destacado por Medeiros foi a estratégia de expansão política da governadora fora da Região Metropolitana do Recife. Segundo ele, Raquel Lyra intensificou a presença em cidades do interior e ampliou sua base de apoio.

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“Ela fez o contraponto, já que o João Campos é ex-prefeito do Recife.”

Para o cientista político, enquanto João Campos preserva alta popularidade na capital e na região metropolitana, Raquel concentrou esforços em municípios do interior, com visitas, investimentos e aproximação de lideranças locais.

“A Raquel ampliou muitos aliados com a filiação de prefeitos, com a ampliação de sua base no interior.”

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Quais são os desafios para João Campos?

Na avaliação de Medeiros, a trajetória política de João Campos também ajuda a explicar o novo cenário. Segundo ele, o ex-prefeito construiu uma base sólida no Recife, mas enfrenta dificuldades para ampliar esse alcance em todo o Estado.

O cientista político observou que, no conjunto do eleitorado pernambucano, o peso da capital é limitado, o que aumenta a importância da disputa pelo interior durante a campanha.

Como a campanha deve evoluir até a eleição?

Segundo Murilo Medeiros, a tendência é que os dois candidatos aprofundem estratégias distintas ao longo da campanha. Segundo ele, João Campos “busca um respiro com aliança em torno de Lula”, enquanto Raquel Lyra procura “despresidencializar a campanha estadual de Pernambuco” e concentrar a comunicação nos resultados de sua gestão.

Para o cientista político, a disputa em Pernambuco está entre as mais competitivas do país e deve permanecer aberta nos próximos meses, mesmo após a reviravolta registrada pela pesquisa.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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