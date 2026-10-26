Os três erros que levaram Flávio Bolsonaro à derrota, segundo cientista político

A derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial foi resultado de uma combinação de erros estratégicos da campanha do senador, na avaliação do cientista político Pedro Costa. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Livia Raick, o especialista identificou três falhas que, segundo ele, contribuíram para a virada do petista: a própria escolha de Flávio como candidato, a antecipação da montagem de um eventual governo e a postura adotada pelo senador nos debates eleitorais. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Flávio terminou o primeiro turno à frente de Lula, mas perdeu a eleição por uma diferença de aproximadamente 4,4 milhões de votos. Para Costa, a campanha não soube administrar a vantagem inicial e acabou expondo fragilidades do candidato justamente no momento decisivo da eleição. “Eu diria que são três erros crassos. O primeiro é o próprio Flávio Bolsonaro”, afirmou.

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Por que a escolha de Flávio Bolsonaro teria sido o primeiro erro?

Na avaliação de Pedro Costa, a indicação do senador para representar o bolsonarismo na disputa presidencial foi uma decisão equivocada desde o início. O cientista político argumenta que, embora o antipetismo continue sendo uma força expressiva no eleitorado brasileiro, Flávio carregava vulnerabilidades políticas que poderiam ser exploradas pela campanha adversária.

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O especialista mencionou questionamentos sobre relações políticas do senador no Rio de Janeiro, incluindo suspeitas envolvendo milícias, como fatores que, em sua análise, tornavam a candidatura vulnerável. Segundo Costa, a campanha petista demorou a concentrar esforços na desconstrução da imagem de Flávio, mas a estratégia acabou se mostrando acertada em sua avaliação.

Como a antecipação da vitória prejudicou a campanha?

O segundo erro apontado pelo cientista político foi a postura adotada por Flávio Bolsonaro e seus aliados depois da vantagem conquistada no primeiro turno. Costa comparou o comportamento da campanha à chamada “síndrome da cadeira vazia”, expressão utilizada por ele para descrever situações em que um candidato age como se a vitória já estivesse assegurada.

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Segundo o especialista, antes mesmo da votação decisiva, começaram a circular discussões sobre a composição de um eventual ministério. Entre os nomes mencionados por Costa estavam Daniela Marques para a Fazenda, Eduardo Bolsonaro para as Relações Exteriores e Pablo Marçal para uma possível pasta da Prosperidade. Para ele, a antecipação dessas articulações transmitiu uma imagem de excesso de confiança. “A política, assim como o futebol, não aceita salto alto, despreza o salto alto”, declarou.

Qual foi o peso dos debates na derrota de Flávio Bolsonaro?

O terceiro erro, segundo Costa, esteve relacionado ao desempenho do senador nos debates realizados pela Band e pela Globo. O cientista político avaliou que Flávio adotou inicialmente uma postura excessivamente agressiva, inspirada no estilo de Donald Trump, quando poderia ter preservado a vantagem eleitoral com uma estratégia mais cautelosa. Na visão do entrevistado, o comportamento acabou transmitindo ao público uma imagem de arrogância.

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Costa também destacou a mudança de postura do candidato no último confronto televisivo, quando Flávio tentou apresentar um tom mais conciliador. O especialista citou três pedidos de desculpas feitos pelo senador, incluindo um pelo uso da expressão “nove dedos” para se referir a Lula. Para o cientista político, a mudança de comportamento entre os debates comprometeu a consistência da imagem apresentada pelo candidato e contribuiu para os erros que, em sua avaliação, marcaram a campanha no segundo turno.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.