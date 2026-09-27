Os temas abordados por Lula em programa eleitoral na reta final da campanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apostou, em novo programa eleitoral às vésperas do primeiro turno, em fazer comparações com Flávio Bolsonaro, principal adversário nas urnas, e em listar possíveis entregas durante um eventual novo mandato.

Além de falar que Flávio é de falar e Lula é de fazer, o programa apresenta medidas voltadas aos trabalhadores que seriam implementadas caso o petista fosse reeleito – com foco em tempo de descanso, permanência na escola e redução do custo de vida.

A propaganda transformou o próprio nome de Lula em síntese de suas propostas. O “L””foi associado à luta contra o feminicídio e a violência; o “U”, à universalização da educação; o segundo “L”, ao lado do povo brasileiro; e o “A”, ao aumento do salário, do poder de compra e das oportunidades.

A mensagem final ampliou o convite para além da identificação partidária. “Você não precisa fazer o L, não precisa vestir vermelho, só precisa acreditar que o Brasil pode mais longe”, disse Lula.

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