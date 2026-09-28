Os sinais favoráveis a Lula na reta final antes do primeiro turno, segundo pesquisa

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Nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada a uma semana do primeiro turno, mostra Lula ampliando sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro (42% a 37%). O petista também avança entre católicos e diminui a distância com evangélicos. O potencial de voto de Lula melhora, e a expectativa econômica do país e pessoal cresce, indicando tendências importantes para a eleição.

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A uma semana do primeiro turno, a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 28, registra uma sequência de movimentos favoráveis a Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial. O presidente passou de 40% para 42% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu em 37%, ampliando de três para cinco pontos a vantagem sobre o senador. No segundo turno, Lula manteve 46%, enquanto Flávio oscilou de 45% para 44%.

Os dados mostram também mudanças importantes nos dois maiores grupos religiosos do eleitorado. Entre os católicos, a vantagem de Lula sobre Flávio aumentou de 20 para 24 pontos. Entre os evangélicos, o senador continua à frente, mas sua vantagem caiu de 25 para 19 pontos.

O que mudou no primeiro turno?

Lula aparece agora com 42%, contra 37% de Flávio. Augusto Cury e Ronaldo Caiado têm 5% cada, Renan Santos aparece com 4%, enquanto Zema e os demais nomes somam percentuais menores. Brancos, nulos e nenhum candidato representam 3%, e 2% não souberam ou não quiseram responder.

A vantagem de Lula, portanto, aumentou em dois pontos em relação à rodada anterior, enquanto Flávio ficou estacionado no mesmo patamar. O levantamento também mostra um eleitorado cada vez mais definido: entre os entrevistados que escolheram algum candidato, 87% afirmam que não pretendem mudar de voto até domingo. Entre os eleitores de Lula, o índice chega a 92%; entre os de Flávio, a 91%.

Como Lula avançou entre católicos e reduziu a distância entre evangélicos?

O recorte religioso é um dos movimentos mais relevantes da rodada. Entre os católicos, Lula chega a 50%, contra 26% de Flávio. Na pesquisa anterior, a vantagem do presidente nesse grupo era de 20 pontos; agora, é de 24.

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Entre os evangélicos, Flávio continua à frente, com 50%, contra 31% de Lula. A diferença, porém, diminuiu de 25 para 19 pontos. Segundo a análise apresentada pela Nexus, os dois principais fatos políticos da semana parecem ter repercutido de maneira distinta entre os grupos religiosos: a medida provisória que proibiu as apostas esportivas e os cassinos online teria aproximado Lula de parte do eleitorado evangélico, enquanto a polêmica envolvendo Nossa Senhora teria ampliado sua vantagem entre católicos. A própria pesquisa ressalva que não é possível saber, a partir desses dados, se esse movimento vai continuar ou persistir até a votação.

O segundo turno também registrou um movimento favorável a Lula?

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio, o presidente aparece com 46%, contra 44% do senador. Na rodada anterior, os números eram 46% e 45%, respectivamente. A diferença atual de dois pontos está dentro da margem de erro e, portanto, não caracteriza uma vantagem estatisticamente consolidada. Ainda assim, é a primeira vez desde 17 de agosto que um dos dois aparece numericamente dois pontos à frente nesse cenário.

O cenário também apresenta 8% de votos em branco, nulos ou nenhum candidato e apenas 1% de entrevistados que não souberam ou não quiseram responder.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O potencial de voto de Lula melhorou?

Outro indicador da pesquisa aponta na mesma direção. O potencial de voto de Lula, que reúne eleitores que já declaram intenção de votar nele ou admitem essa possibilidade, passou de 49% para 50%. Ao mesmo tempo, a rejeição ao presidente recuou de 49% para 48%.

Entre Flávio, o potencial de voto permaneceu em 47%, enquanto a rejeição oscilou de 50% para 51%. O levantamento mostra ainda que 44% dos eleitores aceitam votar em Lula e rejeitam Flávio, enquanto 41% apresentam o comportamento inverso.

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A percepção sobre a economia também mudou?

A avaliação sobre o presente da economia continua predominantemente negativa, mas as expectativas para os próximos meses melhoraram. A parcela dos eleitores que acredita que a situação econômica do país vai melhorar nos próximos seis meses passou de 36% para 46% em três semanas, um aumento de dez pontos percentuais.

No mesmo período, o percentual dos que projetam piora caiu de 29% para 19%, o menor patamar da série histórica da pesquisa. A Nexus também registra recorde na expectativa sobre a situação financeira pessoal: 51% dos entrevistados acreditam que ela vai melhorar nos próximos seis meses.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.000 eleitores por telefone entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, intervalo de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07557/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.