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Segundo apuração de VEJA, ministros do STF mapeiam senadores de direita vistos como moderados para abrir diálogo e conter eventuais pedidos de impeachment na próxima legislatura. A lista informal inclui nomes do PL e aliados. Entenda a estratégia dos magistrados e quem são os parlamentares.

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Integrantes do Supremo Tribunal Federal estão mapeando senadores ligados à direita que consideram mais receptivos ao diálogo para tentar conter iniciativas de impeachment contra ministros em 2027. Segundo apuração da editora Laryssa Borges, os nomes incluem Eduardo Gomes (PL-TO), Reinaldo Azambuja (PL-MT) e Mauro Mendes (União-MT) (este texto é um resumo do vídeo acima).

A movimentação foi relatada no Ponto de Vista, apresentado por Isabella Alonso Panho, nesta terça-feira, 24. De acordo com a jornalista, alguns ministros elaboraram uma lista informal de parlamentares que classificam como “bolsonaristas não raiz”. A expressão se refere a políticos que integram o PL ou o arco de alianças de Jair Bolsonaro, mas são vistos por esses interlocutores como mais moderados.

Por que os ministros estão procurando esses senadores?

Segundo Laryssa, a composição do Senado eleita em outubro ampliou a preocupação no Supremo porque vários dos novos parlamentares defenderam o impeachment de ministros durante a campanha. A perspectiva levou integrantes da Corte a fazer cálculos e buscar canais de interlocução antes da posse da nova legislatura.

O raio-x dos ministros do STF

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“Eu acho que tem poucos assuntos que tiram o sono tanto quanto o processo de impeachment do ministro do Supremo”, afirmou a editora. Na sua apuração, o período até fevereiro é visto como uma oportunidade para conversar com parlamentares que possam ajudar a reduzir a tensão.

Quem aparece na lista informal?

Laryssa citou Eduardo Gomes, do PL, como um dos nomes identificados pelos ministros. Segundo a jornalista, sua passagem por diferentes partidos antes de chegar à legenda de Bolsonaro é considerada um sinal de que pode haver espaço para diálogo. Ela também mencionou Reinaldo Azambuja, com trajetória no PSDB e posterior ingresso no PL.

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Outro nome é Mauro Mendes. A editora apontou a existência de um canal de interlocução com o Supremo e mencionou sua ligação política com Mato Grosso, estado de origem de Gilmar Mendes, ao explicar por que ele aparece nesse mapeamento.

O que os ministros esperam das conversas?

De acordo com Laryssa, a intenção é tentar agendar encontros com os parlamentares considerados mais moderados para iniciar 2027 em um ambiente menos turbulento e buscar o arquivamento de iniciativas de impeachment. A inclusão de um nome na lista não representa, porém, um compromisso do senador com esse objetivo.

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O levantamento é descrito como uma articulação de alguns integrantes da Corte, e não como uma iniciativa institucional do Supremo. Segundo a editora, os ministros ainda procuram transformar o mapeamento em conversas capazes de reduzir a pressão sobre o tribunal.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.