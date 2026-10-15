Os seis senadores que se ausentaram ou não votaram a favor do fim da escala 6×1

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A PEC do fim da escala de trabalho 6×1 foi aprovada no Senado Federal com 75 votos. Apesar da vitória expressiva, seis senadores ficaram de fora da aprovação, incluindo Hamilton Mourão, que votou contra. Quatro senadores do PL, como Sergio Moro e Ciro Nogueira, se abstiveram, levantando discussões sobre a relevância do tema.

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A PEC do fim da escala de trabalho 6×1 foi aprovada em duas instâncias no Senado na noite de ontem, com 75 votos a favor, inclusive o do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que passou os últimos meses se colocando contra a proposta e defendendo um projeto paralelo que flexibilizaria a jornada dos trabalhadores.

Assim, do total de 81 senadores que há no Congresso Nacional, seis deles ficaram de fora da aprovação. Confira abaixo quais políticos não votaram a favor ou não compareceram à sessão.

O único parlamentar que votou contra foi o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente da República de Jair Bolsonaro. Eleito em 2022 e com mandato garantido até 2030, Mourão se viu à vontade para dizer “não” ao projeto, mesmo em período eleitoral.

Diferentemente dele, outros quatro senadores do PL se ausentaram da votação e, por isso, não se manifestaram formalmente sobre o projeto. Foram eles:

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Ciro Nogueira (PP-PE) , ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro;

, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro; Marcio Bittar (PL-AC) , senador reeleito pelo Acre em 2026;

, senador reeleito pelo Acre em 2026; Sergio Moro (PL-PR) , ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e governador eleito do Paraná no primeiro turno de 2026;

, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e governador eleito do Paraná no primeiro turno de 2026; Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro e autor de uma proposta alternativa.

Além deles, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) também não votou porque é o presidente do Senado e deve ficar fora, seguindo o regramento da casa, já que ele está conduzindo todos os trabalhos da votação.

Fim da escala 6×1

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Em nota, Moro justificou a abstenção dizendo que acredita que um “tema tão sensível como a alteração da jornada de trabalho” precisava ter sido mais discutido antes de uma decisão por mudança. “Sempre defendi que um tema tão sensível como a alteração da jornada de trabalho, com impactos diretos sobre trabalhadores, empresas e a economia, fosse discutido com amplitude, profundidade e diálogo. O período eleitoral não é o momento adequado para esse debate. Por esse motivo, optei por não votar a proposta da assim denominada PEC 6 por 1”, escreveu.

Sempre defendi que um tema tão sensível como a alteração da jornada de trabalho, com impactos diretos sobre trabalhadores, empresas e a economia, fosse discutido com amplitude, profundidade e diálogo.

O período eleitoral não é o momento adequado para esse debate.

Por esse… — Sergio Moro (@SF_Moro) October 15, 2026

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Já Bittar não explicou por que se absteve, mas, nas redes sociais, usou a aprovação da PEC para fazer campanha em favor de Flávio Bolsonaro e em comemoração como se ele tivesse votado “sim”. “O fim da escala 6×1 foi aprovado no Senado! Tudo porque teve apoio do nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro. Agora o trabalhador terá mais tempo para descansar! Vote em quem pensa no trabalhador”, escreveu no X.

O fim da escala 6×1 foi aprovado no senado! Tudo porque teve apoio do nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro. Agora o trabalhador terá mais tempo para descansar! Vote em quem pensa no trabalhador. Vote Flávio Bolsonaro 22!#FlavioBolsonaro #Escala6x1 #Vote22 #MarcioBittar pic.twitter.com/WGDgczPz9Z — Senador Marcio Bittar (@marciombittar) October 15, 2026

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Já Rogério Marinho é defensor de uma PEC que ele mesmo propôs, segundo a qual o trabalhador deveria ser remunerado por hora trabalhada, e não uma escala de 44 ou 40 horas fixas e direitos garantidos, como o salário mínimo. O projeto é defendido também por Flávio Bolsonaro. Marinho não justificou sua ausência, mas, recentemente, no dia 6 de outubro, ele passou mal e foi internado — recebeu alta no dia seguinte.

Ciro Nogueira, que não conseguiu se reeleger para os próximos oito anos, não fez nenhum comentário público sobre sua ausência.