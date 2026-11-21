Em abril deste ano, o Senado impôs uma derrota histórica a Lula ao vetar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A rejeição de um escolhido do presidente da República para o STF não ocorria desde o final do século XIX e foi articulada pelo comandante da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que preferia um nome preterido pelo petista.

Após o episódio, Lula e Alcolumbre ficaram meses afastados e só retomaram as conversas numa reunião intermediada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo que resultou na condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de cadeia por tentativa de golpe. Depois do armistício, o presidente e o senador se tornaram grandes parceiros. Durante a campanha, Alcolumbre viabilizou a aprovação de promessas eleitorais de Lula, como o fim da escala de trabalho 6×1. Em retribuição, ele espera o apoio do presidente à sua própria reeleição para a chefia do Congresso,

Conhecido pela infinidade de cargos que controla na máquina pública, Alcolumbre também retomou a ofensiva para indicar o futuro ministro do Supremo. Desde antes da indicação fracassada de Jorge Messias, ele trabalha para convencer Lula a escolher Rodrigo Pacheco, atualmente ministro do Tribunal de Contas da União. Ex-presidente do Senado, Pacheco é o nome dos sonhos de parte da classe política, que anda preocupada com as investigações do escândalo do Master e de desvios de emendas parlamentares. Pacheco também tem o apoio de pelo menos dois ministros do STF – Moraes e Gilmar Mendes.

Esse grupo de autoridades poderosas não está sozinho na raia. Setores da esquerda defendem a escolha de uma mulher negra para o Supremo, algo inédito em 135 anos de tribunal. Já juristas preocupados com a imagem desgastada da Corte torcem para que Lula não ceda ao lobby dos políticos e também abandone o critério de indicar para o cargo alguém de sua estrita confiança. O melhor neste momento de crise reputacional do STF e de suspeitas de tentativa de aparelhamento da Corte, alegam os juristas, seria a indicação de um quadro técnico de excelência. Não custa argumentar.