Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Os resultados das pesquisas sobre a disputa Lula x Jair Bolsonaro na véspera do segundo turno em 2022

Datafolha, Quaest, AtlasIntel e CNT/MDA tiveram resultados dentro da margem de erro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 08h00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Os resultados das pesquisas sobre a disputa Lula x Jair Bolsonaro na véspera do segundo turno em 2022 Priorize VEJA no Google

As quatro pesquisas eleitorais divulgadas na véspera do segundo turno presidencial de 2022 apontavam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente de Jair Bolsonaro (PL). Os levantamentos de Datafolha, Genial/Quaest, AtlasIntel e CNT/MDA, publicados em 29 de outubro daquele ano, mostravam o petista com índices entre 51,1% e 53,4% dos votos válidos, contra 46,6% a 48,9% do então presidente.

Apesar da convergência, os institutos divergiam sobre o tamanho da vantagem de Lula. A distância entre os candidatos variava de 2,2 a 6,8 pontos percentuais. Todos os quatro levantamentos, porém, apresentaram estimativas compatíveis com o resultado final das urnas, considerando suas respectivas margens de erro.

Continua após a publicidade

Quatro anos depois, os números ajudam a relembrar como as pesquisas retratavam a disputa na reta final da eleição de 2022.

Siga
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostravam as últimas pesquisas de 2022?

Datafolha e Genial/Quaest apresentaram resultados idênticos em votos válidos: Lula tinha 52% das intenções de voto, contra 48% de Bolsonaro, uma diferença de quatro pontos percentuais.

Na AtlasIntel, a vantagem do petista era maior. Lula aparecia com 53,4%, enquanto Bolsonaro registrava 46,6%, uma distância de 6,8 pontos.

a CNT/MDA mostrava a disputa mais apertada. O levantamento apontava 51,1% para Lula e 48,9% para Bolsonaro, diferença de 2,2 pontos percentuais. Considerando a margem de erro, os candidatos estavam tecnicamente empatados.

Continua após a publicidade

Embora os quatro institutos apontassem o petista numericamente à frente, as diferenças metodológicas e os períodos de coleta impediam que seus resultados fossem tratados como diretamente equivalentes.

Continua após a publicidade

Qual instituto mais acertou na véspera do segundo turno de 2022?

A CNT/MDA foi o instituto que mais se aproximou do resultado das urnas entre os quatro levantamentos.

Continua após a publicidade

No segundo turno, realizado em 30 de outubro de 2022, Lula foi eleito com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro. A diferença foi de 1,80 ponto percentual, equivalente a aproximadamente 2,14 milhões de votos.

Na pesquisa divulgada um dia antes, a CNT/MDA havia registrado 51,1% para o petista e 48,9% para o então presidente. O desvio em relação ao resultado efetivo foi de apenas 0,2 ponto percentual para cada candidato.

Datafolha e Quaest, que indicavam 52% a 48%, tiveram uma diferença de 1,1 ponto percentual em relação à votação de cada concorrente.

A AtlasIntel, por sua vez, apresentou a maior distância em relação às urnas. Seus resultados de 53,4% a 46,6% ficaram 2,5 pontos percentuais acima da votação efetiva de Lula e abaixo da de Bolsonaro, respectivamente.

Assim, embora todas as pesquisas tenham identificado corretamente quem terminaria numericamente à frente, a CNT/MDA apresentou a estimativa pontual mais próxima da distribuição final dos votos válidos.

Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha entrevistou 8.308 eleitores entre 28 e 29 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais. A Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas no mesmo período, também com margem de dois pontos.

A AtlasIntel realizou 7.500 entrevistas pela internet entre 26 e 29 de outubro, com margem de erro de um ponto percentual. a CNT/MDA ouviu presencialmente 2.002 eleitores entre 26 e 28 de outubro, com margem de 2,2 pontos percentuais.

Todos os levantamentos tinham nível de confiança de 95%. 

Publicidade
TAGS:
Eleições 2022
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).