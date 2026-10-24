Os resultados das pesquisas sobre a disputa Lula x Jair Bolsonaro na véspera do segundo turno em 2022
Datafolha, Quaest, AtlasIntel e CNT/MDA tiveram resultados dentro da margem de erro
As quatro pesquisas eleitorais divulgadas na véspera do segundo turno presidencial de 2022 apontavam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente de Jair Bolsonaro (PL). Os levantamentos de Datafolha, Genial/Quaest, AtlasIntel e CNT/MDA, publicados em 29 de outubro daquele ano, mostravam o petista com índices entre 51,1% e 53,4% dos votos válidos, contra 46,6% a 48,9% do então presidente.
Apesar da convergência, os institutos divergiam sobre o tamanho da vantagem de Lula. A distância entre os candidatos variava de 2,2 a 6,8 pontos percentuais. Todos os quatro levantamentos, porém, apresentaram estimativas compatíveis com o resultado final das urnas, considerando suas respectivas margens de erro.
Quatro anos depois, os números ajudam a relembrar como as pesquisas retratavam a disputa na reta final da eleição de 2022.
O que mostravam as últimas pesquisas de 2022?
Datafolha e Genial/Quaest apresentaram resultados idênticos em votos válidos: Lula tinha 52% das intenções de voto, contra 48% de Bolsonaro, uma diferença de quatro pontos percentuais.
Na AtlasIntel, a vantagem do petista era maior. Lula aparecia com 53,4%, enquanto Bolsonaro registrava 46,6%, uma distância de 6,8 pontos.
Já a CNT/MDA mostrava a disputa mais apertada. O levantamento apontava 51,1% para Lula e 48,9% para Bolsonaro, diferença de 2,2 pontos percentuais. Considerando a margem de erro, os candidatos estavam tecnicamente empatados.
Embora os quatro institutos apontassem o petista numericamente à frente, as diferenças metodológicas e os períodos de coleta impediam que seus resultados fossem tratados como diretamente equivalentes.
Qual instituto mais acertou na véspera do segundo turno de 2022?
A CNT/MDA foi o instituto que mais se aproximou do resultado das urnas entre os quatro levantamentos.
No segundo turno, realizado em 30 de outubro de 2022, Lula foi eleito com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro. A diferença foi de 1,80 ponto percentual, equivalente a aproximadamente 2,14 milhões de votos.
Na pesquisa divulgada um dia antes, a CNT/MDA havia registrado 51,1% para o petista e 48,9% para o então presidente. O desvio em relação ao resultado efetivo foi de apenas 0,2 ponto percentual para cada candidato.
Datafolha e Quaest, que indicavam 52% a 48%, tiveram uma diferença de 1,1 ponto percentual em relação à votação de cada concorrente.
A AtlasIntel, por sua vez, apresentou a maior distância em relação às urnas. Seus resultados de 53,4% a 46,6% ficaram 2,5 pontos percentuais acima da votação efetiva de Lula e abaixo da de Bolsonaro, respectivamente.
Assim, embora todas as pesquisas tenham identificado corretamente quem terminaria numericamente à frente, a CNT/MDA apresentou a estimativa pontual mais próxima da distribuição final dos votos válidos.
Como foram feitas as pesquisas?
O Datafolha entrevistou 8.308 eleitores entre 28 e 29 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais. A Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas no mesmo período, também com margem de dois pontos.
A AtlasIntel realizou 7.500 entrevistas pela internet entre 26 e 29 de outubro, com margem de erro de um ponto percentual. Já a CNT/MDA ouviu presencialmente 2.002 eleitores entre 26 e 28 de outubro, com margem de 2,2 pontos percentuais.
Todos os levantamentos tinham nível de confiança de 95%.