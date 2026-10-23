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Política

Os recuos de Flávio Bolsonaro durante o debate da TV Globo

Ao vivo, senador reviu dois posicionamentos anteriores

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 22h58 | Atualizado em 23 out 2026, 22h59
Homem de terno escuro e gravata azul clara sorri, em pé, diante de um painel azul com a palavra ELEIÇÕES e o logo da Globo
Flávio Bolsonaro antes do debate da TV Globo (Ludmilla de Lima/VEJA)
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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) mudou de ideia em relação a dois posicionamentos anteriores durante o debate da TV Globo nesta sexta-feira, 23.

Ao ser questionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o voto contrário à ampliação da licença maternidade quando era deputado estadual, o senador disse que mudou de ideia. “Votei acreditando que isso pudesse dificultar emprego. Depois que casei e tive filhas, sei da importância da licença-maternidade e, hoje, votaria completamente diferente”, falou.

Em 2009, Flávio foi o único dos 55 deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contrário a um projeto para ampliar a licença das mães servidoras de quatro para seis meses.

O senador também voltou atrás em relação à proposta apresentada pelo governo federal para tornar gratuito o transporte público aos fins de semana. “Eu sou a favor da tarifa zero para os ônibus aos finais de semana. Eu sou super a favor disso, eu acho que o trabalhador merece sim ser ter o transporte gratuito”, afirmou.

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Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais com aliados no último dia 15, Flávio debochou do projeto. “Hoje o Lula prometeu que vai dar ônibus de graça. E agora a gente descobriu por que é que a picanha ainda não chegou. Porque a picanha está vindo de ônibus”, falou. 

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