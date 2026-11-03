Os recados que Lula pretende dar em primeiro pronunciamento após reeleição

Pouco mais de uma semana após se consagrar nas urnas pela quarta vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara um pronunciamento em rede nacional para ganhar um novo fôlego para o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

Um dos principais objetivos é fazer uma defesa pública da pacificação do país após uma corrida presidencial muito acirrada.

Há o entendimento de que, apesar da vantagem de mais de 4 milhões de votos do petista sobre Flávio Bolsonaro, as urnas mostraram que a polarização ainda segue assombrando o cenário político e que é preciso fazer gestos para criar um ambiente político mais favorável.

Além disso, Lula pretende demonstrar compromisso com o equilíbrio das contas públicas, em uma tentativa de tranquilizar o mercado financeiro e o setor produtivo, que estavam mais alinhados com a candidatura do filho de Jair Bolsonaro.

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Deve esclarecer que não dará espaço para fórmulas mágicas para a economia, principalmente após ruídos gerados por uma suposta proposta encabeçada por André Lara Resende para que o mandatário considerasse tabelar juros da taxa Selic ou queimar reservas cambiais para compensar eventual saída de capitais do Brasil.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, já negou que isso esteja no radar do time econômico de Lula.

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Há a possibilidade de o presidente reforçar que não cortará nenhum programa social e que cumprirá todas as promessas feitas durante a corrida presidencial.