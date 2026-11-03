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Política

Os recados que Lula pretende dar em primeiro pronunciamento após reeleição

Além de defesa de pacificação do país após disputa eleitoral acirrada, petista aproveitará para fazer gestos para tranquilizar mercado e setor produtivo

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 17h01 | Atualizado em 3 nov 2026, 17h10
Homem idoso de barba branca, camisa social clara, sorrindo, segurando uma bandeira do Brasil aberta, em frente a uma cabine de votação da Justiça Eleitoral e parede azul
Lula no dia da votação de segundo turno, em 25 de outubro de 2026  (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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Pouco mais de uma semana após se consagrar nas urnas pela quarta vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara um pronunciamento em rede nacional para ganhar um novo fôlego para o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

Um dos principais objetivos é fazer uma defesa pública da pacificação do país após uma corrida presidencial muito acirrada.

Há o entendimento de que, apesar da vantagem de mais de 4 milhões de votos do petista sobre Flávio Bolsonaro, as urnas mostraram que a polarização ainda segue assombrando o cenário político e que é preciso fazer gestos para criar um ambiente político mais favorável.

Além disso, Lula pretende demonstrar compromisso com o equilíbrio das contas públicas, em uma tentativa de tranquilizar o mercado financeiro e o setor produtivo, que estavam mais alinhados com a candidatura do filho de Jair Bolsonaro.

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Deve esclarecer que não dará espaço para fórmulas mágicas para a economia, principalmente após ruídos gerados por uma suposta proposta encabeçada por André Lara Resende para que o mandatário considerasse tabelar juros da taxa Selic ou queimar reservas cambiais para compensar eventual saída de capitais do Brasil.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, já negou que isso esteja no radar do time econômico de Lula.

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Há a possibilidade de o presidente reforçar que não cortará nenhum programa social e que cumprirá todas as promessas feitas durante a corrida presidencial.

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