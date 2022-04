Os quatro remanescentes do ministério de Bolsonaro

Jair Bolsonaro formalizou na quinta-feira, 31, mais uma reforma ministerial. Por imposição da lei, que exige a desincompatibilização de ocupantes de cargos públicos que serão candidatos nas eleições, dez ministros deixaram seus postos — entre eles, Tarcísio Gomes de Freitas, que concorrerá ao governo de São Paulo, e o general Braga Netto, cotado para vice na chapa à reeleição do presidente da República.

Foi uma rara mudança na Esplanada realizada sem sobressaltos. As anteriores foram pautadas por teorias da conspiração, suspeitas de traição, atritos internos e, no caso de mais normalidade, pragmatismo político, como mostra uma reportagem da nova edição de VEJA. A alta rotatividade foi a tônica da gestão Bolsonaro, que trocou um ministro a cada 43 dias, sem contar as substituições realizadas agora em razão da eleição.

Dos 21 ministros que tomaram posse em janeiro de 2019, doze pediram demissão ou foram demitidos ao longo dos anos, como o ex-juiz Sergio Moro e o general Santos Cruz, cinco deixaram seus postos para concorrer em 2022 e apenas quatro continuam no governo. O mais conhecido deles é Paulo Guedes, titular da Economia. Escalado com status de “superministro”, Guedes não goza hoje do prestígio de outrora e teve suas funções esvaziadas. Nem sequer participou do processo decisório que resultou na demissão do general Silva e Luna do comando da Petrobras. Sua agenda liberal também foi deixada de lado, dando espaço ao receituário econômico-eleitoral do Centrão.

Outro remanescente é o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Em 2018, ele protagonizou a cena clássica em que, falando em nome do candidato Bolsonaro, atacou o Centrão, comparando esse grupo de partidos a um ajuntamento de ladrões. Pouco tempo depois, Heleno viu a direção do governo ser entregue ao Centrão, a quem bate continência — e com quem confraterniza alegremente. O general, por exemplo, participou de evento do PL organizado pelo mensaleiro Valdemar Costa Neto, presidente do novo partido de Bolsonaro.

Fecham o grupo de remanescentes os ministros Wagner do Rosário, da Controladoria-Geral da União (CGU), e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Os dois — além de Guedes e Heleno — são sobreviventes numa administração marcada por instabilidade e uma frenética dança de cadeiras.

Relacionadas Política O que muda com a nova reforma ministerial de Bolsonaro