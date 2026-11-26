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Com a recusa de Fernando Haddad em integrar o governo, o Planalto avalia nomes para a Fazenda. Dario Durigan e Luiz Carlos Trabuco despontam entre as opções para acenar ao mercado financeiro, enquanto Alckmin e Rafael Fonteles enfrentam entraves. Confira os bastidores da disputa.

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A indefinição sobre quem chefiará o Ministério da Fazenda no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém o cenário político e econômico em expectativa. Com a confirmação de que Fernando Haddad não integrará a Esplanada dos Ministérios, diferentes nomes surgem como competitivos para liderar a equipe econômica, enquanto o Palácio do Planalto busca enviar acenos de responsabilidade fiscal ao mercado financeiro.

Qual é a situação de Dario Durigan no ministério?

A sinalização de que Fernando Haddad pretende voltar a dar aulas fortalece a permanência de Dario Durigan na Fazenda. A recusa de Haddad em assumir uma nova secretaria evita a avaliação interna de que dois aliados muito próximos ocupariam cargos estratégicos simultaneamente no novo mandato. Por outro lado, interlocutores de Durigan apontam que ele pode rejeitar uma eventual permanência por desejar reeditar a dobradinha de trabalho com seu antecessor na pasta.

Por que Luiz Carlos Trabuco aparece entre as opções?

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O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, conversou com Lula no Palácio do Alvorada, fora da agenda oficial, sobre a conjuntura e a leitura do setor financeiro. Aliados do presidente consideram o executivo um nome competitivo para dar credibilidade à agenda fiscal, embora ponderem ser necessário calcular a reação de parte do eleitorado diante da escolha de um banqueiro para a pasta econômica. Trabuco é bem visto pelo mercado e o surgimento de seu nome entre os cotados influenciou na subida da bolsa.

Os desafios do governo Lula 4

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Quais são os obstáculos para Alckmin e Fonteles?

O vice-presidente Geraldo Alckmin é visto como um bom nome devido à relação de confiança com o presidente, mas acumular a vice-presidência com o comando da Fazenda é classificado internamente como inadministrável. Já o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, enfrenta divisões de opinião. As articulações do político piauiense para viabilizar sua ida ao ministério sem renunciar totalmente ao mandato governamental foram mal vistas pelos articuladores do governo.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.