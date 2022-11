Os primeiros testes de fogo de Lula no Congresso

Eleito para seu terceiro mandato de presidente da República, Lula não perdeu tempo e já começou a negociar com o Congresso. Seus objetivos imediatos são mudar o projeto de Orçamento da União de 2023, que foi elaborado pela equipe de Jair Bolsonaro, aprovar uma licença temporária para realizar determinadas despesas sem respeitar o teto de gastos e redefinir as regras do chamado orçamento secreto, que o petista comparou a um esquema de corrupção na campanha.

Na quinta-feira passada, aliados de Lula se reuniram com o relator da lei orçamentária, senador Marcelo Castro (MDB-PI). Como no projeto não há previsão de recursos para financiar, por exemplo, a manutenção do valor do Auxílio Brasil em 600 reais, ficou combinado que será apresentada uma proposta de emenda constitucional, apelidada de PEC da Transição, permitindo ao futuro governo realizar gastos fora do teto. Ainda não se sabe quais iniciativas serão enquadradas nessa autorização especial, mas é certo que o Auxílio Brasil fará parte da lista.

Nos bastidores, integrantes do futuro governo também negociam uma nova fórmula para o orçamento secreto, que terá 19 bilhões de reais em 2023, pela proposta atual. Durante a campanha, Lula prometeu acabar com o mecanismo, mas ele se dará por satisfeito se conseguir reduzir a quantidade de verba reservada para as emendas de relator ou obrigar que parte delas seja destinada a áreas específicas, como saúde, educação e programas de combate à pobreza.

Essas negociações servem de teste para um desafio maior. Os partidos da coligação eleitoral de Lula elegeram 122 dos 513 deputados federais e são minoria na Câmara. Para formar uma base governista forte e majoritária, o presidente eleito terá de conquistar novos apoios de parlamentares do Centrão (PP, PL e Republicanos) e do centro independente (MDB e PSD, por exemplo). Na prática, a tramitação do Orçamento de 2023 e a licença extra-teto testarão a capacidade do governo de se relacionar com o Congresso.