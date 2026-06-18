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Política

Os preparativos para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil

Ministro Paulo Henrique Cordeiro detalha ações de descentralização do torneio e expansão de programas inclusivos a um ano da abertura do Mundial no país

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 09h30
Gianni Infantino Fifa
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anuncia o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. 17/05/2024 (MANAN VATSYAYANA/AFP)
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Enquanto a bola rola pelos estádios da América do Norte na Copa do Mundo 2026, daqui a um ano será a vez de o Brasil ser a sede do Mundial Feminino da FIFA. Entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, Marta e companhia tentarão derrubar a hegemonia das estadunidenses e das seleções europeias na competição. Fora de campo, o Governo Federal trabalha nos preparativos do evento.

O Ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, deu detalhes dessas ações em curso em uma entrevista ao programa “Bom Dia Ministro”. O titular da pasta enfatizou que, além das obras para a realização do torneio, essa é uma oportunidade poderosa para a transformação social e a valorização da modalidade: “Eu garanto a todos os brasileiros e brasileiras que nós vamos fazer a melhor e a maior Copa do Mundo feminina que já teve na história. O maior legado que nós vamos ter dessa Copa não é um legado de infraestrutura física, de equipamentos do esporte, é uma mudança de visão, uma mudança sociocultural”, justifica.

Homem de meia-idade, cabelo escuro, terno azul-marinho e gravata amarela clara, sentado em frente a um microfone, gesticulando com as mãos abertas. Ao fundo, um painel digital exibe Bom dia, ministro em letras brancas sobre um círculo amarelo e laranja
Ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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Dentre as iniciativas em destaque, Cordeiro lembrou da recente aprovação da Lei Geral da Copa (Lei n° 15.421), que determina as regras para a organização do torneio, garantindo a segurança jurídica, operacional e institucional. A normativa também estabelece critérios para a promoção da igualdade de gênero e do enfrentamento da discriminação. Outra ação desenvolvida para inclusão social é a expansão do programa TEAtivo, direcionado para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa atende estudantes das regiões Norte e Nordeste, e o objetivo é ampliá-la para outras 11 capitais.

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Embora oito cidades brasileiras tenham sido escolhidas para sediar o evento, um dos focos do governo é a descentralização do torneio por meio de iniciativas que envolvam diversas localidades do país no processo de preparação. Para impulsionar essa estratégia, ações de divulgação do campeonato estão previstas, o que inclui uma cerimônia de lançamento em Miami, nos Estados Unidos, marcada para o dia 24 de junho, data que marca a contagem regressiva para o início da competição.

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