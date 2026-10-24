Os pontos fortes e fracos de Lula e Flávio nas redes sociais na véspera do segundo turno

Lula chega ao dia da votação com vantagem no ambiente digital, mas Flávio Bolsonaro tem uma base proporcionalmente mais engajada. É o que mostra o Índice de Presença Digital Eleitoral (IPDE), da Ativaweb DataLab, que fechou neste sábado, 24, com 55,6 pontos para o presidente e 44,4 para o senador. O indicador mede a presença nas redes sociais, não a intenção de voto nem o resultado das urnas.

A principal vantagem de Lula está no alcance. Os vídeos publicados em seus perfis somaram 224,9 milhões de visualizações, ante 118,9 milhões dos conteúdos de Flávio. O vídeo mais visto foi um trecho do debate da TV Globo em que o presidente diz “Me respeite, Flávio Bolsonaro!”, com 31 milhões de visualizações. Já os maiores picos de audiência de Flávio vieram de conteúdos com Jair Bolsonaro, que alcançou 20,1 milhões de visualizações, e com Neymar e Nikolas Ferreira, com 11,4 milhões.

Na conversa digital, Lula também ficou à frente. O levantamento contabilizou 33,7 milhões de menções relacionadas ao último debate, com 56,4% das manifestações favoráveis ao presidente, contra 43,6% para Flávio. Entre os comentários mais curtidos estavam referências à fala do senador sobre os “9 dedos” de Lula e à presença da mãe de Ana Clara na plateia. Segurança pública foi o ponto favorável a Flávio.

O senador, por sua vez, teve desempenho superior na mobilização proporcional de sua audiência. Sua taxa de engajamento chegou a 4,25%, ante 3,92% de Lula. No sábado, Flávio também ganhou mais seguidores: 77.442, contra 68.222 do presidente. A força da base foi a única das três dimensões do índice em que o senador ficou à frente.

Continua após a publicidade

“Lula ocupa o palco, Flávio inflama a plateia. O IPDE mostra as duas coisas no mesmo número”, afirma Alek Maracajá, CEO da Ativaweb DataLab.

A vantagem digital contrasta com as pesquisas eleitorais divulgadas na véspera, que, segundo a compilação da Ativaweb, apontavam empate técnico na média dos votos válidos: 50,6% para Flávio e 49,4% para Lula. Os números medem fenômenos diferentes: enquanto as pesquisas estimam intenção de voto, o IPDE acompanha a disputa por atenção nas plataformas, que também pode ser influenciada pela mobilização organizada de apoiadores.