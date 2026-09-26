Os políticos que ajudaram a bombar a fake news contra Flávio sobre Nossa Senhora

O boato de que Flávio Bolsonaro apoiaria um projeto para retirar de Nossa Senhora o título de padroeira do Brasil foi desmentido pelo próprio candidato à Presidência e por sua campanha. O tema ganhou força nas redes sociais nos últimos dias depois de ser abordado pela jornalista Maria Cristina Fernandes, na Globonews. Ela citou um “movimento na Igreja Católica de reação a uma parcela de evangélicos que está mobilizando um projeto de lei para tirar Nossa Senhora Aparecida da condição de padroeira”. A emissora, mais tarde, esclareceu que a proposta foi apresentada em 2007 e arquivada um ano depois e se desculpou com os telespectadores. O fato de o rumor ter sido desmentido, porém, não impediu políticos de esquerda de embarcar no assunto.

Um ranking elaborado com o software Brandwatch, que monitora o engajamento nas plataformas sociais, apontou os políticos que mais ajudaram a bombar a fake news nas redes.

Em primeiro lugar, ficou a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). No seu post no X sobre o tema, que ganhou mais de 40 mil curtidas, ela admite que a proposta que deu origem ao boato é de 2007 e já foi arquivada, mas cita Flávio Bolsonaro ao expressar preocupação de que o projeto possa “retornar ao debate público”. “Apesar de a proposta ser de 2007 e já ter sido arquivada, qualquer movimento que sugira que ela pode retornar ao debate público pelas mãos de Flávio Bolsonaro, que quer ser presidente do Brasil, ou pelas mãos de seus aliados políticos, precisa ser observado com cautela e atenção”, escreveu Erika Hilton.

Terceiro na lista, o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) reproduziu a fake news ao afirmar que Flávio “propõs retirar de Nossa Senhora o título de padroeira do Brasil”. No mesmo post, com mais de 8 mil curtidas no Facebook, ele ainda debocha do desmentido do candidato do PL. “Tentou apagar Nossa Senhora Aparecida, a repercussão explodiu e agora diz que é ‘mentira’. Quem ainda acredita em Flávio Bolsonaro?”, postou o deputado.

Confira o ranking:

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1. Erika Hilton (PSOL-SP)

2. Alessandro Guedes (vereador-SP)

3. Ivan Valente (PSOL-SP)

4. Alencar Santana (PT-SP)

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5. Pedro Rousseff (vereador-MG)

6. Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

7. Anielle Franco (PT-RJ)

8. Maurici (PT-SP)

9. Rick Azevedo (vereador-RJ)

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10. Divaneide (PT-RN)

11. Leleco Pimentel (PT-MG)

12. Tadeu Veneri (PT-PR)

13. Lohanna (PV-MG)

14. Chico Alencar (PSOL-RJ)

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15. Padre João (PT-MG)

16. Tarcísio Motta (PSOL-RJ)

17. Miguel Rossetto (PT-RS)

18. Andreia de Jesus (PT-MG)

19. Chico Vigilante (PT-DF)

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20. Jorge Solla (PT-BA)

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