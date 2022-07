Os planos do PTB para a disputa ao Senado em São Paulo

O PTB decidiu nesta semana lançar o nome de Cristiane Brasil para disputar uma vaga no Senado por São Paulo. Cristiane é filha do ex-deputado Roberto Jefferson, condenado e preso no escândalo do mensalão. Jefferson é presidente de honra do partido até hoje.

Assim como o pai, Cristiane, que já foi deputada federal, é uma crítica contumaz à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) em processos que envolvem aliados do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, costuma fazer públicações em solidariedade a figuras como o deputado federal Daniel Silveira, preso no ano passado depois de ameaçar ministros do STF em um vídeo.

Embora natural do Rio, Cristiane mora na capital paulista desde 2021, período no qual diz ter atuado “fortemente no contexto político partidário”. “Moro em São Paulo desde janeiro de 2021. Faço mestrado em direito processual penal constitucional na PUC-SP e cinema na AIC. Além disso, presidi o PTB municipal em SP e, a convite do amigo Fakhoury, sou secretária-geral da legenda estadual”, afirmou, em referência ao presidente estadual do PTB, Otávio Fakhoury.

Ela disputará a vaga no Senado com o ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), a deputada estadual Janaína Pachoal (PRTB), a médica Nise Yamaguchi (PROS), o professor HOC (Podemos) e Ricardo Melão (Novo).

O acerto pela pré-candidatura de Cristiane foi selado em uma reunião realizada nesta quinta-feira, 14, em São Paulo. “É importante ressaltar também que o PTB está trabalhando com toda a força para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, já que entendemos ser fundamental para o Brasil”, disse Fakhoury.