Os planos de Bolsonaro para o 7 de Setembro – e o efeito Datafolha

Na edição da semana de Os Três Poderes, os colunistas Clarissa Oliveira, José Casado e Matheus Leitão analisam os preparativos dos aliados de Jair Bolsonaro para o 7 de Setembro. Os efeitos da mais recente pesquisa Datafolha na corrida presidencial também entram na pauta do programa.

Políticos mais próximos de Bolsonaro não escondem a intenção de fazer das comemorações do bicentenário da independência, na próxima quarta, um grande comício eleitoral a favor do candidato à reeleição. O presidente tem procurado misturar a celebração da data com a de sua própria pessoa. No ano passado, os atos foram foi palco de discursos ruidosos do governante contra o STF. Desta vez, o objetivo é mostrar força para causar impacto nas urnas.