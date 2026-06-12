Os pedidos do setor supermercadista ao ministro do Trabalho

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) levará duas demandas prioritárias do varejo ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em reunião marcada para a próxima segunda-feira. O primeira tema envolve a fiscalização das novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passou a incluir fatores de risco psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais.

Embora o Ministério do Trabalho tenha adotado um período inicial de orientação, as autuações começaram a ser aplicadas no fim de maio, enquanto empresas ainda tentam se adequar às novas exigências. O argumento do setor é que uma transição gradual reduziria inseguranças e evitaria penalizações em um tema considerado novo e complexo para os empregadores.

Outra pauta da reunião será a implementação das mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). O setor quer entender como o governo acompanha o cumprimento das novas regras e quais medidas estão sendo adotadas contra empresas que deliberadamente descumprem as exigências.