O ministro das Cidades, Wladimir Lima, não esconde a satisfação com os números do programa Reforma Casa Brasil, revelados pouco mais de um mês antes do fim do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dados se tornam públicos em um momento em que o petista se debruça sobre o desenho da Esplanada de seu quarto mandato.

Os beneficiários do programa social têm acesso a recursos para reformar suas residências, para resolver problemas como infiltrações em telhados, banheiros precários, pisos comprometidos, redes elétricas e hidráulicas inseguras.

De acordo com informações da pasta, foram quase 195 mil contratos firmados e um total de 5,43 bilhões reais em recursos contratados até 17 de novembro.

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Para Lima, a iniciativa movimenta a economia, gera emprego e renda. Ele pontua que os idosos são beneficiados e que as “melhorias garantem mais saúde, segurança, conforto e tranquilidade”.

A região que mais recursos obteve foi o Sudeste com 61.187 contratos e 1,8 bilhão de reais contratados; seguida pelo Nordeste, com 53.976 contratos e 1,3 bilhão de reais; e, pelo Sul foram assinados 32.188 contratos e 1 bilhão de reais.

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O maior volume de contratações ocorreu em São Paulo, com 25.730 contratos (798,9 milhões de reais) e em Minas Gerais, com 22.713 (714,8 milhões de reais).