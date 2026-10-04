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Política

Os números de Lula e Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas divulgadas antes do primeiro turno

Datafolha e Quaest apontam empate técnico, enquanto AtlasIntel registra vantagem fora da margem de erro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 13h00
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Os números de Lula e Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas divulgadas antes do primeiro turno Priorize VEJA no Google

Lula e Flávio Bolsonaro chegam à votação deste domingo, 4, separados por diferenças estreitas nas pesquisas divulgadas na véspera do primeiro turno. Nos votos válidos, o presidente registra entre 45% e 47%, enquanto o senador do PL aparece entre 42% e 45%. Lula está numericamente à frente nos três levantamentos, mas apenas a AtlasIntel aponta uma vantagem fora da margem de erro.

O Datafolha mostra Lula com 45% e Flávio com 42%. Na Quaest, os percentuais são de 46% e 45%, respectivamente. A AtlasIntel registra 47% para o presidente e 44,1% para o senador.

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Quais são os números de Lula?

Lula tem seu maior percentual de votos válidos na AtlasIntel, com 47%. No mesmo levantamento, Flávio aparece com 44,1%, uma diferença de 2,9 pontos percentuais. Como a margem de erro é de um ponto para mais ou para menos, o presidente fica à frente fora do intervalo de empate técnico.

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Na Quaest, Lula marca 46%, apenas um ponto acima de Flávio. No Datafolha, tem 45%, três pontos à frente do senador. Os dois institutos trabalham com margem de erro de dois pontos percentuais e apontam empate técnico na liderança.

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Os percentuais pertencem a pesquisas distintas, com amostras e períodos de coleta próprios, e não representam uma sequência de avanço ou recuo do presidente.

Quais são os números de Flávio Bolsonaro?

Flávio tem seu maior percentual na Quaest: 45% dos votos válidos, contra 46% de Lula. É também o levantamento que registra a menor distância entre os dois no primeiro turno.

Na AtlasIntel, o senador aparece com 44,1%, diante de 47% do presidente. No Datafolha, marca 42%, contra 45% de Lula.

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Embora as diferenças de Datafolha e AtlasIntel sejam numericamente próximas — três pontos e 2,9 pontos, respectivamente —, a interpretação estatística muda conforme a margem de erro. No Datafolha, há empate técnico; na AtlasIntel, a vantagem de Lula fica fora desse intervalo.

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O que representam os votos válidos?

Os placares de primeiro turno apresentados pelos três institutos são calculados em votos válidos. Essa base exclui brancos, nulos e, no cálculo das pesquisas, os indecisos.

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É o critério utilizado para definir o resultado da eleição. Por isso, esses percentuais devem ser diferenciados das intenções de voto totais, que incluem também os entrevistados que não escolheram um candidato.

Como os dois aparecem em um eventual segundo turno?

O Datafolha registra Lula com 47% das intenções de voto e Flávio com 46%. Na rodada anterior, divulgada em 1º de outubro, o presidente tinha 48% e o senador, 45%. A distância numérica caiu de três para um ponto, mantendo o empate técnico.

Na AtlasIntel, Lula aparece com 47,6%, contra 47,4% de Flávio. A diferença de 0,2 ponto também fica dentro da margem de erro.

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Esses cenários de segundo turno são apresentados em votos totais, uma base diferente dos votos válidos destacados nos resultados de primeiro turno.

Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha entrevistou 4.006 eleitores em 3 de outubro. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-01708/2026.

A Quaest ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. Encomendada pela Globo, a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e registro BR-02197/2026.

A AtlasIntel entrevistou 4.945 pessoas entre 27 de setembro e 2 de outubro, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-00999/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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