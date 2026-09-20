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Política

Os números de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais divulgadas na última semana

Senador empata tecnicamente com o presidente em quatro de cinco levantamentos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 12h00
Flávio Bolsonaro carregado por apoiadores em Juiz de Fora: recriação de cenário em que o pai foi esfaqueado
Flávio Bolsonaro carregado por apoiadores em Juiz de Fora: recriação de cenário em que o pai foi esfaqueado (Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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Flávio Bolsonaro (PL) encerrou a última semana tecnicamente empatado com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno em quatro das cinco pesquisas nacionais divulgadas no período. O senador aparece numericamente à frente do presidente na Quaest e no AtlasIntel, enquanto fica atrás, mas dentro da margem de erro, na BTG/Nexus e no Datafolha. A CNT/MDA é a única a registrar uma diferença superior à margem. Veja a distância entre os dois em todas as pesquisas da semana.

No primeiro turno, o quadro é diferente. Flávio permanece numericamente atrás de Lula nos cinco levantamentos. A distância varia de 2,4 pontos percentuais no AtlasIntel a 10,1 pontos na CNT/MDA. No Datafolha, os dois estão tecnicamente empatados.

Os percentuais do senador no primeiro turno variam de 30,4% a 41,7%. No segundo, Flávio registra entre 40% e 47,2%.

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Quanto Flávio tem no primeiro turno?

O maior percentual de Flávio aparece no AtlasIntel. O senador registra 41,7%, contra 44,1% de Lula. A diferença de 2,4 pontos é superior à margem de erro de 1 ponto do levantamento.

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Na BTG/Nexus, Flávio passou de 35% para 37%, enquanto Lula avançou de 39% para 42%. A distância entre os dois aumentou de 4 para 5 pontos.

O Datafolha registra Flávio com 36%, 1 ponto acima dos 35% da rodada anterior. Lula permaneceu com 39%. A diferença caiu de 4 para 3 pontos e mantém os dois tecnicamente empatados.

Na Quaest, Flávio tem 31%, contra 36% de Lula. A CNT/MDA apresenta o menor percentual do senador e a maior distância para o presidente: 30,4% contra 40,5%.

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Flávio aparece à frente de Lula no segundo turno?

Numericamente, em dois dos cinco levantamentos. Na Quaest, Flávio tem 42%, contra 40% de Lula. Na rodada anterior, os dois registravam 41%. É a primeira vez desde abril que o senador aparece numericamente à frente do presidente nesse confronto no instituto. A diferença, porém, permanece dentro da margem de erro.

No AtlasIntel, Flávio também mantém uma pequena dianteira: 47,2%, contra 46,8% de Lula. A vantagem numérica passou de 0,2 ponto na rodada anterior para 0,4 ponto agora, ainda dentro da margem de erro de 1 ponto.

Na BTG/Nexus, o movimento foi inverso. Depois de aparecer com 46% contra 45% de Lula, Flávio permaneceu com 46%, enquanto o presidente passou para 47%. O resultado continua sendo de empate técnico.

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O Datafolha mostra estabilidade: Lula tem 46% e Flávio, 44%, os mesmos percentuais da rodada anterior.

A CNT/MDA é a única pesquisa em que Flávio aparece atrás fora da margem de erro. O senador tem 40%, ante 47,3% de Lula.

O que mudou para Flávio na última semana?

As pesquisas não apresentam um movimento uniforme. No primeiro turno, Flávio avançou numericamente na BTG/Nexus e no Datafolha, mas apenas neste último a distância para Lula diminuiu. Na BTG/Nexus, o presidente também cresceu e ampliou a diferença de 4 para 5 pontos.

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No segundo turno, Flávio passou à dianteira numérica na Quaest e manteve uma pequena vantagem no AtlasIntel. Na BTG/Nexus, perdeu a dianteira numérica para Lula. No Datafolha, os percentuais permaneceram inalterados.

A principal convergência está no confronto direto: quatro dos cinco levantamentos colocam Flávio e Lula dentro das respectivas margens de erro.

Como está a rejeição a Flávio?

Os dados disponíveis mostram Flávio próximo de Lula nos indicadores de rejeição. No AtlasIntel, 50,2% rejeitam o senador, ante 52% que rejeitam Lula. Na BTG/Nexus, a rejeição de Flávio está em 50% pela terceira semana consecutiva, enquanto a de Lula passou de 49% para 48%.

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A BTG/Nexus também aponta que 86% dos eleitores de Flávio dizem que a escolha já está definida. Entre os eleitores de Lula, são 89%.

No potencial de voto calculado pela Nexus, Flávio passou de 47% para 48%. Lula foi de 47% para 50%.

O que as pesquisas da semana mostram sobre Flávio?

Flávio termina a semana numericamente atrás de Lula nos cinco levantamentos de primeiro turno, embora alcance empate técnico no Datafolha e fique a 2,4 pontos do presidente no AtlasIntel.

No segundo turno, a distância diminui. O senador aparece numericamente à frente na Quaest e no AtlasIntel, enquanto Lula lidera na BTG/Nexus e no Datafolha, sempre em empate técnico. Apenas a CNT/MDA apresenta diferença superior à margem de erro, com vantagem para o presidente.

Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores entre 11 e 13 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre 10 e 13 de setembro e também tem margem de 2 pontos. A CNT/MDA ouviu 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro, com margem de 2,2 pontos.

O AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro, com margem de erro de 1 ponto. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas entre 15 e 17 de setembro e tem margem de 2 pontos. Todos os levantamentos têm nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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